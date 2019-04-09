Портрет вкладчика. Что известно о белорусском рынке депозитов

Источник материала: Аргументы и факты

Рынок в целом

По данным за IV квартал 2018 года, срочные банковские вклады (депозиты) физических лиц выросли на 396 миллионов рублей, или на 2,3%. На 1 января 2019 года они составили 17,45 млрд руб.

При этом срочные вклады в национальной валюте достигли планки 4,07 млрд руб. (23,3% общего объема срочных банковских вкладов физлиц во всех видах валют), в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) - 13,38 млрд руб. (76,7%). В долларовом выражении это 6,2 млрд.

В среднем на человека

Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика, при условии наличия у физлица одного срочного банковского вклада во всех видах валют в банках страны на начало текущего года составила 8,62 тыс. руб. За IV квартал 2018 года она выросла на 0,25 тыс. руб., или на 3%.

В среднем один вкладчик-резидент разместил в срочный банковский вклад:

в национальной валюте - 3,74 тыс. руб.,

в иностранной валюте - 6,40 тыс. долларов.

Суммы вкладов на одного вкладчика-нерезидента составили 15 тыс. руб. и 14,17 тыс. долларов соответственно.

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Гендерный состав

Удельный вес срочных банковских вкладов женской группы в общем объеме составил 62,5%, или 10,91 млрд рублей, мужской группы - 37,5%, или 6,54 млрд руб.

Мужчины до 25 лет разместили во вклады во всех видах валют 0,10 млрд руб. (1,4% общего объема вкладов мужской группы), от 26 до 60 лет - 3,53 млрд руб. (54,1%), старше 60 лет - 2,91 млрд руб. (44,5%).

Женщины до 25 лет разместили во вклады 0,15 млрд руб. (1,4%), от 26 до 55 лет - 4,61 млрд руб. (42,2%), старше 55 лет - 6,15 млрд руб. (56,4%).

В каких банках

Наибольший объем сбережений населения в срочные банковские вклады размещен в ОАО «АСБ Беларусбанк»: на 1 января 2019 года его доля на депозитном рынке физических лиц составила 48,1%.

Далее следуют:

ОАО «Белагропромбанк» - 17,4%;

ОАО «Банк БелВЭБ» - 6,0%;

ОАО «Белинвестбанк» - 4,5%;

ОАО «БПС-Сбербанк» - 4,4%;

«Приорбанк» ОАО - 3,3%.

На остальные банки приходилось 16,3% общей суммы привлеченных в срочные банковские вклады денег населения.

Портрет вкладчика

По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов больше, чем в национальной валюте. В то же время доля срочных вкладов в иностранных валютах ежеквартально снижается. Так, за IV квартал она снизилась на 0,26%, а за весь 2018 год - на 3,3%.

Кроме того, в IV квартале сохранилась тенденция роста и превышения объема безотзывных вкладов над отзывными.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет (56,4% общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках 7,65 тыс. руб., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (54,1% общего объема вкладов всех мужчин), разместившего на депозитах 10,91 тыс. руб.

*По данным ежеквартального обследования по программе «Знай своего клиента» в отношении привлечения срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц за IV квартал 2018 года, представленного Национальным банком. В обследовании приняли участие 23 банка республики из 24.