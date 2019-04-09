«Худший» актер Сигал. Как потомок белорусских эмигрантов Голливуд покорял

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Бобруйск - Лансинг

Сигал появился на свет в городке под названием Лансинг (штат Мичиган, США). Его отец преподавал математику, а мать, ирландка, вела домашнее хозяйство. Известно, что бабушка Стивена эмигрировала в США из Владивостока. Но мало кто знает, что во Владивосток и бабушка, и дедушка актера переехали из Беларуси.

В архивах США хранится несколько петиций, в которых дед актера Натан Зигельман просит о натурализации — получении гражданства США. Правда, в анкетах местом своего жительства Натан указывал разные белоруссие города – то Минск, то Бобруйск, то Брест. А вот местом рождения жены Натана Доры значится Брест, или Брест-Литовск. Менялась и фамилия: запись «Зигельман» (Siegelman) в некоторых бумагах трансформировалась в «Сигал» (Siagal).

Ранее Стивен Сигал (владелец трех паспортов: США, Сербии и РФ) туманно упоминал о своем восточноевропейском происхождении. Про белорусские корни актер впервые публично рассказал на встрече с Александром Лукашенко.

Детство

У Сигалов было четверо детей: Стивен, его старшая сестра и две младшие. В 1957 году семья будущего актера переехала в Фуллертон. С раннего детства мальчика отдали на карате. В 15 лет он был самым задиристым подростком, участвовал в каждой драке в городе.

К счастью, в это время Сигал повстречал Кёси Исисаки, мастера айкидо, который тогда был главным преподавателем в школе Айкикай рядом с Лос-Анджелесом. Сигал поступил в школу к Исисаки и вскоре достиг успехов.

В 17 лет Стивен решил поехать в Японию для совершенствования своих спортивных навыков. В 1974 году молодой каратист сдал квалификационный экзамен на 1-й дан, а через год стал первым американцем, открывшим в Японии додзе – школу айкидо.

Путь в Голливуд

В 1982 году еще в Японии Стивена пригласили на съемки киноленты «Вызов» как мастера по японскому фехтованию. В этой картине он выступил в роли постановщика ряда сцен битвы на мечах. В 1983 году Сигал перевез свою школу в Лос-Анджелес, а из Японии вызвал личного помощника. Таким образом, Стивен начал популяризировать в Америке школу боевых искусств, которая работает до сих пор.

В 1986 году Стивен Сигал тренировал Майка Овица, руководителя агентства «Талантливые артисты». На тот момент Майк был одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Он предложил молодому режиссеру Эндрю Дэвису написать сценарий специально для Сигала, которого лично представил руководству кинокомпании Warner Brothers.

В 1987 году Стивен Сигал в течение 10 минут демонстрировал боевые умения в киностудии. В результате руководство Warner Brothers приняло решение снимать Сигала в фильме «Над законом».

Картина с небольшим бюджетом ($7 млн) оказалась успешной. После первого фильма посыпались предложения от других кинокомпаний и продюсеров. Актер снялся в боевиках «В осаде», «Помеченный смертью», «Смерти вопреки». В 1994 году он попробовал изменить амплуа и выступил режиссером фильма «В смертельной опасности».

В 1998 году Сигал занялся изучением буддизма. Для продолжения духовных практик он должен был прекратить актерскую деятельность в фильмах, показывающих смерть и насилие. Актер так и поступил, разорвав все контракты. На 3 года он выпал из медийной жизни, но в 2000-м вернулся в кинематограф.

Скандал помог

В 2001 году произошел скандал. Джулиус Нассо, который ранее выступал партнером Стивена в кинобизнесе, предъявил актеру иск на $60 млн за расторжение контрактов. Сигал подал встречный иск, указывая, что некая криминальная структура вымогает у него по $150 тыс. за каждую киноленту. Это оказалось правдой, и в июне 2002 года были арестованы 17 человек из мафиозного клана.

Судебные тяжбы сильно ударили по карману актера, ему пришлось вернуться к съемкам. В 2001 году в прокат вышли сразу 2 киноленты с его участием – «Сквозные ранения» и «Часовой механизм».

«Золотая малина»

За время кинематографической биографии, с 1995 по 2003 год, Стивен Сигал был 9 раз номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший режиссер, худший актер, худший актер второго плана, а также за худший фильм и худшую песню. Правда, получил этот неоднозначный приз знаменитый актер только однажды, став худшим режиссером фильма «В смертельной опасности».

Сигал не только снимался сам и продюсировал фильмы, но и выступал в роли консультанта других знаменитостей: например, он был приглашен дать пару уроков айкидо Шону Коннери для съемок в фильме о Джеймсе Бонде.

Стивен Сигал имеет талант не только к боевым искусствам. Многим известна его любовь к музыке. Еще в молодости Стивен увлекся блюзом, верность которому сохранил на всю жизнь. Причем считает себя в первую очередь музыкантом, а кино для него – только хобби.