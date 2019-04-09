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Витебская и Могилевская таможни пресекли попытки вывезти около 100 тонн фруктов в РФ

10.04.2019 12:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сотрудники белорусской таможни пресекли попытки вывезти из страны в Россию порядка 100 тонн фруктов, сообщили в ГТК.

"Сотрудниками Витебской таможни в течение первой декады апреля выявлены попытки незаконного вывоза из Беларуси более 70 тонн свежих яблок", - говорится в сообщении ведомства.

Так, вблизи границы с Россией  витебские таможенники приостановили движение двух грузовых транспортных средств SCANIA и MAN, загруженных 40 тоннами фруктов. При проведении дальнейшей проверки обнаружено, что на товар отсутствовали фитосанитарные сертификаты, а на этикетках изменена страна происхождения товара: Республика Польша на Республику Беларусь.

Спустя несколько дней в том же районе витебские таможенники пресекли два аналогичных случая: в первом  - 10,5 тонн яблок  без необходимых сопроводительных документов и фитосанитарного сертификата вез гражданин Азербайджана. Во втором - 21 тонну яблок без соответствующих документов пытался вывезти россиянин.

Кроме того, продолжили в ведомстве, при проведении специальных мероприятий в Могилевской области таможенники выявили два факта перемещения коммерческих партий яблок под видом товаров для личного пользования.

"Граждане России  намеревались вывезти без необходимых товаросопроводительных документов в общей сложности 22 тонны яблок из Беларуси в Россию. Со слов водителей, товар приобретался за наличные денежные средства на белорусском рынке для личного пользования. Однако в ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что товар следовал для дальнейшей реализации на рынках Российской Федерации", - отметили в ГТК.

По всем выявленным фактам таможнями начаты административные процессы по признакам совершения административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.

 
 
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Сотрудники белорусской таможни пресекли попытки вывезти из страны в Россию порядка 100 тонн фруктов, сообщили в ГТК. "Сотрудниками Витебской таможни в течение...
 
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