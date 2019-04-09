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БПС-Сбербанк увеличил активы по МСФО на 11,8% в 2018 году

10.04.2019 12:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Активы ОАО "БПС-Сбербанк" по МСФО в 2018 году выросли на 11,8% до Br4,28 млрд, сообщается в опубликованной банком аудированной отчетности за 2018 год.

В составе активов кредитный портфель на конец 2018 года составил Br2,68 млрд (рост на 34%), в том числе кредиты корпоративным клиентам – Br2,04 млрд (рост на 30,8%), населению – Br0,64 млрд (рост на 44,6%). Вложения банка в ценные бумаги сократились за год на 17,8% до Br0,63 млрд.

Обязательства БПС-Сбербанка за 2018 год выросли на 11,8% и составили Br3,6 млрд. Средства клиентов сложились в сумме Br2,7 млрд (рост на 8%), в том числе средства корпоративных клиентов – Br1,43 млрд (рост на 14,4%), населения – Br1,28 млрд (рост на 2,4%). Портфель выпущенных банком долговых бумаг за год вырос в 2 раза до Br374,5 млн.

Чистая прибыль банка в 2018 году составила Br130,94 млн, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Доналоговая прибыль банка (с учетом ассоциированных компаний) составила Br146,4 млн (рост в 2 раза) за счет роста операционных доходов на 33,4% до Br368,73 млн и увеличения операционных расходов на 9,5% до Br222,8 млн.

БПС-Сбербанк (98,43% акций принадлежит Сбербанку РФ) входит в число системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 3-е место среди 24 белорусских банков.

 
 
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Активы ОАО "БПС-Сбербанк" по МСФО в 2018 году выросли на 11,8% до Br4,28 млрд, сообщается в опубликованной банком аудированной отчетности за 2018 год. В составе активов...
 
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