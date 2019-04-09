В первичке профсоюза учащихся Вороновского колледжа новый лидер

Источник материала: Вороновская газета





4 апреля 2019 г. состоялось отчетно-выборное собрание в первичной профсоюзной организации учащихся учреждения образования «Вороновский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства» Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

В проведении собрания приняли участие председатели Вороновского районного объединения профсоюзов и районного отраслевого профсоюза работников агропромышленного комплекса Елена Ястремская и Олег Тарасов.

О профсоюзной работе первички рассказала председатель Лилия Вацлавовна Гайдукевич. Особое внимание заострила на приоритетных направлениях и результатах работы первичной организации. Самые активные участники профсоюзной жизни были награждены Дипломами и памятными подарками.







Большинством голосов коллектив поддержал кандидатуру нового профсоюзного лидера — Дресвянского Сергея Сергеевича — воспитателя общежития, выпускник УО «Вороновский ГПТК».





