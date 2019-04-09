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«Лидское пиво» стало крупнейшим производитилем пива и напитков

10.04.2019 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Лидское пиво» стало крупнейшим производитилем пива и напитков

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«Лидское пиво» реализовало за год 228 млн литров пива и напитков. Компания перешагнула 10-летний рубеж в составе финского концерна Olvi Group и только в 2018 году инвестировала в модернизацию производства свыше 2,8 млн евро.

 «В прошлом году мы достигли максимума. По нашей внутренней оценке и остальным источникам, мы являемся самым большим производителем пива и напитков на белорусском рынке" – рассказал гендиректор компании Аудриус Микшис.

В структуре продаж по-прежнему лидирует пиво. Только в Беларуси компания продала свыше 93,7 млн литров – на 3% больше, чем годом ранее. Прирост продаж пива и кваса на экспорт при этом составил 49% в сравнении с 2017 годом.

 За 10-летие в составе Olvi Group в модернизацию производства «Лидского пива» инвестировано около 80 млн евро. «За эти годы технологический облик «Лидского пива» полностью поменялся. Приоритет компании – бескомпромиссное качество продукции, и 2018 год не стал исключением для инвестиционных проектов: мы приобрели 4 новых танка для брожения пива, установили осушитель и инспектор пустой бутылки, дополнительные приборы контроля и новые форматы розлива», – пояснил гендиректор.

 Кроме того, «Лидское пиво» вскоре отметит 5-летие сотрудничества с немецким брендом Warsteiner. По словам Аудриуса Микшиса, оно оказалось крайне успешным: объемы лицензионного производства в Беларуси за эти годы практически удвоились, средний ежегодный прирост реализации продукции бренда Warsteiner составил 13%.

 Компания «Лидское пиво» стала частью международной группы Olvi в декабре 2008 года. Финский концерн на текущий момент владеет 95,87% акций. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков в Гродненской области, пишет telegraf.by.

 
 
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«Лидское пиво» реализовало за год 228 млн литров пива и напитков. Компания перешагнула 10-летний рубеж в составе финского концерна Olvi Group и только в 2018 году...
 
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