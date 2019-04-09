В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту

Выяснилось, накануне пожилой человек решил выпить чаю. Он поставил чайник на газовую плиту, но задел полой синтетической рубашки горящую конфорку. Одежда загорелась.
Пенсионер выбежал на улицу, сорвал с себя горящую одежду и вернулся в квартиру. В тот же вечер решил в больницу не обращаться, сообщили в МЧС.
На утро к дедушке приехала внучка. Она отвезла его в больницу. Мужчина попал в реанимацию.
Спасатели напоминают: будьте осторожны при обращении с газовыми приборами и плитами. Помните, что нельзя размещать рядом с плитой горючие материалы, мебель, сушить над газом белье. Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра и не используйте их для отопления. При работе на кухне следите за тем чтобы одежда, её рукава не попали в конфорку. Содержите газовую плиту в чистоте.