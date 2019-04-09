В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту

Источник материала: Аргументы и факты

Выяснилось, накануне пожилой человек решил выпить чаю. Он поставил чайник на газовую плиту, но задел полой синтетической рубашки горящую конфорку. Одежда загорелась.

Пенсионер выбежал на улицу, сорвал с себя горящую одежду и вернулся в квартиру. В тот же вечер решил в больницу не обращаться, сообщили в МЧС.

На утро к дедушке приехала внучка. Она отвезла его в больницу. Мужчина попал в реанимацию.