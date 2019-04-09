ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту

10.04.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту
МЧС Республики Беларусь

Выяснилось, накануне пожилой человек решил выпить чаю. Он поставил чайник на газовую плиту, но задел полой синтетической рубашки горящую конфорку. Одежда загорелась.

Пенсионер выбежал на улицу, сорвал с себя горящую одежду и вернулся в квартиру. В тот же вечер решил в больницу не обращаться, сообщили в МЧС.

На утро к дедушке приехала внучка. Она отвезла его в больницу. Мужчина попал в реанимацию.

Спасатели напоминают: будьте осторожны при обращении с газовыми приборами и плитами. Помните, что нельзя размещать рядом с плитой горючие материалы, мебель, сушить над газом белье. Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра и не используйте их для отопления. При работе на кухне следите за тем чтобы одежда, её рукава не попали в конфорку. Содержите газовую плиту в чистоте. 

В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту
В Сенненском районе на пожаре чуть не сгорела семья с тремя детьми
Подробнее
В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту
В Сенненском районе на пожаре чуть не сгорела семья с тремя детьми
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
86-летний мужчина с ожогами верхней части туловища поступил в больницу 9 апреля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідчук змагаўся з выхлапнымі газамі і пракалоў 23 шыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика