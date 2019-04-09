Чистая прибыль Мозырского НПЗ упала в 38,5 раза в 2018 году

Источник материала: Интерфакс

Чистая прибыль ОАО "Мозырский НПЗ" в 2018 году составила Br3,9 млн ($1,83 млн) против Br150,43 млн в 2017 году, сообщается в годовом отчете АО, размещенном на сайте компании.

В 2018 году НПЗ увеличил выручку от реализации на 40,2% до Br8,09 млрд при росте себестоимости на 46,8% до Br7,75 млрд. В результате прибыль от реализации составила Br85,5 млн, сократившись на 64,5%.

Доналоговая прибыль компании в 2018 году сложилась в сумме Br10,17 млн, сократившись по сравнению с 2017 годом в 18,5 раза. Совокупная прибыль АО (чистая прибыль с учетом результата переоценки долгосрочных активов, не включаемого в чистую прибыль) уменьшилась на 66,2% до Br72,98 млн.

В отчете сказано, что, как и по итогам 2017 года, АО приняло решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Нераспределенная прибыль компании по итогам 2018 года составила Br1,13 млрд, сохранившись на уровне 2017 года.

По данным компании, в 2018 году Мозырский НПЗ переработал 9,9 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2017 года.

ОАО "Мозырский НПЗ" производит широкий ассортимент нефтепродуктов. Акционерами ОАО являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58% акций), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%).

Мощности "Мозырского НПЗ" по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год. В настоящее время на заводе реализуется проект по его модернизации, направленной на увеличение глубины переработки нефти. Стоимость проекта - $1,735 млрд. В настоящее время глубина переработки на Мозырском НПЗ - около 78%. В конце 2019 года в эксплуатацию планируется ввести комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-оil), что позволит заводу увеличить глубину переработки нефти до 88-90%.

Акционерами Мозырского НПЗ являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК "Славнефть" (42,58%), ОАО "МНПЗ плюс" (12,25%) и физлица (2,41%).