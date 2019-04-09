Страны ЕАЭС планируют создать общую орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли

Источник материала: Интерфакс

Общую орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) планируют создать в ЕАЭС, сообщил заместитель директора по научной работе УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Борис Чернуха на пресс-конференции в Минске в среду.

Это предусматривается проектом межгосударственной программы "Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли".

"Структурно программа будет состоять из четырех разделов. (Одним из них – ИФ) предусматривается создание перспективной совместной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ государств-членов ЕАЭС на период 2020-2024 годы и далее до 2027 года", - рассказал Б.Чернуха.

"В рамках этого блока предполагается создание и вывод на орбиту еще двух аппаратов высокодетальной съемки, аналогичных новому белорусско-российскому аппарату (БКА-2, его запуск ожидается в 2023 году – ИФ)", - сообщил он.

По словам специалиста, в настоящее время в силу территориальной и организационной специфики в странах ЕАЭС "существуют различные акценты и приоритеты в потребностях и использовании космической информации". Так, для Казахстана наиболее актуальна периодичность съемки, при этом достаточно разрешения снимков 5 м. Для России и Беларуси "акценты несколько другие – важно обладать средствами для высокодетальной съемки с разрешением 0,35 м, высокая периодичность должна быть для снимков с двухметровым разрешением".

В данной связи, пояснил Б.Чернуха, "будет создаваться такая группировка, которая скоординирует средства для получения высокодетальной съемки и съемки высокой периодичности, и соответственно все наземные инфраструктуры, которые будут облегчать предоставление информации пользователям".

Кроме того, в рамках программы предполагается разработка конкурентоспособных геоинформационных сервисов и тематических продуктов ДЗЗ и интеграция информационных ресурсов действующих орбитальных группировок космических аппаратов государств-членов ЕАЭС.

"Речь идет о том, чтобы согласовать форматы, способы и методы предоставления информации. Фактически создать единый архив систем ДЗЗ – белорусской, казахстанской и российской", - отметил замдиректора УП "Геоинформационные системы".

Б.Чернуха уточнил, что программа находится в стадии формирования и согласования, планируется к утверждению в 2019 году.