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Немецкая полиция проводит масштабную спецоперацию против сети ХАМАС в ФРГ

10.04.2019 14:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Федеральная полиция ФРГ проводит спецоперацию против сети сторонников радикального исламистского движения ХАМАС в Германии, передает в среду радиостанция "Дойче велле".

По ее информации обыски проходят на 90 объектах в девяти федеральных землях.

Так, обыски ведутся в федеральных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн, а также в Берлине и Гамбурге.

По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, "недопустимо поддерживать радикальное исламистское движение, под видом гуманитарной помощи".

Германские правоохранительные органы, в частности, обратили внимание на WWR Help и Ansaar International, которые позиционируют себя как гуманитарные организации.

 
 
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Федеральная полиция ФРГ проводит спецоперацию против сети сторонников радикального исламистского движения ХАМАС в Германии, передает в среду радиостанция "Дойче...
 
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