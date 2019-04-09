Белорусский спутниковый оператор предлагает создать телевизионную платформу в ЕАЭС

Источник материала: Интерфакс

Общую спутниковую телевизионную платформу вещания целесообразно создать в странах ЕАЭС, полагает заместитель директора по развитию ГП "Завод точной электромеханики", руководитель проекта "Белинтерсат" Андрей Абрамов.

"Мы договорились (с ФГУП "Космическая связь" – ИФ), что будем создавать или входить в программы Союзного государства или ЕАЭС по развитию телекоммуникационных спутниковых услуг, в основном речь идет о телевизионном вещании", - сказал А.Абрамов на пресс-конференции в Минске в среду.

В частности, с российской стороной обсуждается "создание телевизионной платформы вещания практически на весь евразийский континент".

А.Абрамов отметил, что для этого нужна группировка из 2-3 спутников. "Должен быть консорциум стран и организаций. Ориентируемся, конечно, на РФ, Казахстан, других участников рынка в СНГ и ЕАЭС", - добавил он.

В то же время, заметил руководитель проекта "Белинтерсат", "если мы как спутниковые операторы обеспечим техническую сторону реализации проекта, то надо, чтобы кто-то создавал контент".

ГП "Завод точной электромеханики" (Белинтерсат) создано в 2009 году, является оператором национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси.

Белинтерсат предлагает услуги по аренде спутниковой емкости, вещанию телевизионных каналов, организации VSAT-сетей с возможностью видеоконференции и дистанционного наблюдения, спутниковому интернету, мониторингу загрузки других космических аппаратов.