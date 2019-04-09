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Банк развития начал road show дебютных евробондов, откроет книгу заявок 17 апреля

10.04.2019 14:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в среду начало road show дебютных евробондов в долларах сроком обращения 5 лет и в белорусских рублях сроком на 3 года.

"Сегодня первый день road show дебютного выпуска евробондов Банка развития. В Европе встречи с инвесторами состоятся в Цюрихе и Франкфурте, затем предстоит 2-дневная презентация в Лондоне. Потом состоятся встречи с инвесторами в Бостоне и Нью-Йорке", - рассказал агентству "Интерфакс-Запад" географию road show источник в банковских кругах.

Делегацию Банка развития возглавляет его глава Андрей Жишкевич. Презентации Банка развития пройдут параллельно с участием белорусской делегации в весенней сессии МВФ в Вашингтоне. "Road show проходит при поддержке на правительственном уровне, руководство Минэкономики и Минфина Беларуси представит евробонды Банка развития во время общения в рамках сессии МВФ", - отметил собеседник.

Он также сообщил, что "в следующую среду банк откроет книгу заявок и к концу недели планируется завершение сделки". Собеседник пояснил, что Банк развития намерен разместить выпуск, который состоит из двух траншей: 5-летнего в долларах США и 3-летнего в белорусских рублях. "Размещение в белорусских рублях позволит оценить степень интернационализации национальной валюты", - отметил он.

Собеседник добавил, что по оценкам международных экспертов, "сейчас очень благоприятный момент для размещения". В связи с этим банк рассчитывает на успешное закрытие сделки. Планируемый объем размещения и ориентиры доходности пока не раскрываются.

Как сообщалось, организаторами дебютного выпуска евробондов выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG, которые принимали участие в организации выпусков суверенных евробондов Беларуси.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году в соответствии с указом белорусского президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса. Правительству принадлежит 96,2% акций банка, ОАО "Беларуськалий" - 3,78%, Нацбанку - 0,012%.

В минувшую пятницу банк опубликовал отчетность по МСФО, согласно которой его чистая прибыль в 2018 году выросла на 43%, до Br327,1 млн ($153,6 млн).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в среду начало road show дебютных евробондов в долларах сроком обращения 5 лет и в белорусских рублях сроком на 3 года.
 
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