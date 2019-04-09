Источник материала: Интерфакс

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обыск, проведенный 9 апреля в редакции польского телеканала "Белсат" в Минске.

"Меня тревожит обыск в редакции "Белсат" в Минске и изъятие данных и записей у журналистов. Это препятствует работе независимых СМИ и вызывает обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников журналистов", - говорится в заявлении А.Дезира.

Кроме того, представитель ОБСЕ призвал белорусские власти декриминализировать диффамацию (распространение порочащих сведений, которые могут не носить клеветнического характера). "Крайне важно, чтобы государственные должностные лица воздерживались от предъявления уголовных обвинений журналистам, и я призываю власти отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами", - подчеркнул он.

Как сообщалось со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ), в офисе польского телеканала "Белсат" в Минске в минувший вторник прошел обыск. В Следственном комитете Беларуси пояснили, что обыск проходит в связи с расследованием уголовного дела о клевете.

"Следственным комитетом расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 188 (клевета) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное прокуратурой г. Минска, о распространении на сайте телеканала "Белсат" измышлений клеветнического характера", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.

По его информации, в ходе расследования получены сведения о местонахождении компьютерной техники, с помощью которой, предположительно, и были распространены в интернете заведомо ложные сведения. Кроме того, добавил С.Кабакович, представители польского телеканала ранее допрашивались в рамках расследования данного уголовного дела.

В свою очередь руководство телеканала пояснило, что в прошлом году на портале в тексте под видеоматериалом о предполагаемой коррупции в министерстве здравоохранения по технической ошибке была подана ошибочная информация (был опубликован черновик, не окончательный вариант текста).

"Причем ошибка была только в тексте в интернете, а не в телевизионном материале. Ошибку мы быстро исправили, опубликовали опровержение, принесли извинения генералу Андрею Шведу, которого та ошибка касалось. Следственный комитет провел проверку в этом деле и оснований для уголовного преследования не нашел. Однако в январе этого года минская прокуратура возбудила уголовное дело по этому же поводу", - сказано в заявлении.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке. Создан на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение). В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию Беларуси.

Телеканал не имеет аккредитации в Беларуси.