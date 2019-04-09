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Redmi Note 7 в Беларуси c 13 апреля: новая модель от Xiaomi

10.04.2019 13:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Компания Xiaomi объявляет о начале продаж смартфона Redmi Note 7 в Беларуси. Это первый смартфон бренда в 2019 году. Продажи стартуют в субботу 13 апреля в 12:00 ТРЦ Galleria Minsk 4-й этаж, магазин Мi.by. Стоимость модели от Br539. Первые 100 смартфонов со скидкой 50%, каждому покупателю смартфона стильный рюкзак в подарок.

Компания Xiaomi еще до официального выхода новой модели смогла приятно удивить всех приверженцев данного бренда. Redmi Note 7 — смартфон с хорошим соотношением цены и качества, а также с гарантией на 18 месяцев от производителя. По техническим характеристикам это идеальный представитель среднего ценового диапазона.

Redmi Note 7 в Беларуси c 13 апреля: новая модель от Xiaomi
Новая модель отражает флагманские возможности компании Xiaomi: большой 6.3-дюймовый экран с каплевидным вырезом и яркими реалистичными цветами. Смартфон также может похвастаться своим уникальным стильным дизайном и 2.5D изогнутым стеклом спереди и сзади. На территории Беларуси Redmi Note 7 доступен в 2 цветах: космический черный и синий нептун. Градиентные переливы задней части добавляют уникальности данной модели. Это однозначный рывок на рынке новых смартфонов среднего класса.

Дисплей оснащен режимом защиты глаз, технологией отражения прямых солнечных лучей, а также многоступенчатой регулировкой цветовой температуры. Основной 48-мегапиксельный фотомодуль дополнен 5-мегапиксельной фотокамерой для создания четких фотографий даже при не самом лучшем освещении. Так же модель оснащена фронтальной камерой 13 МП и интеллектуальным улучшением снимка. Аккумулятор в 4000мАч является гарантом 9 часов активного экранного времени.

Одной из главных фишек Redmi Note 7 является защитное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Инженеры компании разработали усиленные углы корпуса специально для повышения прочности. Этот факт неоднократно подтверждали специалисты при проведении краш-тестов модели. За уникальную прочность  мы прозвали его: «Разрушитель».

Таким образом, мы получаем модель, которая может претендовать на звание народного смартфона. Это тот пример, когда гаджет может соединить в себе простоту, удобство и функциональность. Rеdmi Note 7 — разрушитель стереотипов, понтов, орехов и вообще всего!

Xiaomi — это современный дизайна, высочайшие стандарты производства, своя оригинальная оболочка и, конечно же, топовые технологии, которые применяются в новейших гаджетах.

 
 
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Компания Xiaomi объявляет о начале продаж смартфона Redmi Note 7 в Беларуси. Это первый смартфон бренда в 2019 году. Продажи стартуют в субботу 13 апреля в 12:00 ТРЦ Galleria Minsk 4-й...
 
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