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Гроб с телом погибшего болельщика находился на трибунах во время матча чемпионата Колумбии

10.04.2019 13:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экстраординарный случай в чемпионате Колумбии: во время матча "Кукута" — "Энвигадо" на трибунах находился... гроб с телом погибшего болельщика команды хозяев поля!

Гроб с телом погибшего болельщика находился на трибунах во время матча чемпионата Колумбии
Гроб на стадион принесли болельщики "Кукуты", которые таким необычным образом попрощались со своим 17-летним товарищем, убитым за день до игры. По ходу встречи фанаты подняли гроб над трибунами. Семья скончавшегося дала согласие на то, чтобы гроб с его телом был пронесен на матч.

Источник: "Прессбол"

 
 
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Экстраординарный случай в чемпионате Колумбии: во время матча "Кукута" — "Энвигадо" на трибунах находился... гроб с телом погибшего болельщика команды хозяев поля!
 
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