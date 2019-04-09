Гроб с телом погибшего болельщика находился на трибунах во время матча чемпионата Колумбии

Источник материала: Интерфакс

Экстраординарный случай в чемпионате Колумбии: во время матча "Кукута" — "Энвигадо" на трибунах находился... гроб с телом погибшего болельщика команды хозяев поля!



Гроб на стадион принесли болельщики "Кукуты", которые таким необычным образом попрощались со своим 17-летним товарищем, убитым за день до игры. По ходу встречи фанаты подняли гроб над трибунами. Семья скончавшегося дала согласие на то, чтобы гроб с его телом был пронесен на матч.

Источник: " Прессбол "