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Гроб с телом погибшего болельщика находился на трибунах во время матча чемпионата Колумбии
Источник материала: Интерфакс
Экстраординарный случай в чемпионате Колумбии: во время матча "Кукута" — "Энвигадо" на трибунах находился... гроб с телом погибшего болельщика команды хозяев поля!
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Экстраординарный случай в чемпионате Колумбии: во время матча "Кукута" — "Энвигадо" на трибунах находился... гроб с телом погибшего болельщика команды хозяев поля!
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