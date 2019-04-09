Более двух тысяч военнослужащих примут участие в учениях ПВО стран СНГ в сентябре

Источник материала: Интерфакс

Учения Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое Содружество - 2019" пройдут в сентябре на российском полигоне Ашулук и казахстанском Сары-Шаган, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Юрий Грехов в среду журналистам.

Всего, по его словам, будет задействовано более 2 тыс. военнослужащих.

"Совместные учения планируется провести в период со 2 по 6 сентября 2019 года. Всего в учении будут задействованы более 2 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники вооруженных сил государств - участников объединенной системы ПВО СНГ", - сказал Ю.Грехов.

Он подчеркнул, что "важнейшее мероприятие боевой подготовки Объединенной системы ПВО СНГ будет проходить в этом году на российском полигоне Ашулук и полигоне Сары-Шаган в Казахстане".

Как уточнил замглавкома ВКС, в ходе "Боевого Содружества" будет отработано совместное применение группировок авиации и войск ПВО СНГ при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах. Командный состав и штабы получат практику в управлении подчиненными соединениями и частями, будет повышен уровень боевой слаженности войск ПВО СНГ и отработаны их совместные боевые действия. Кроме того, учения должны показать проблемные вопросы совместного применения ПВО СНГ.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В Объединенную систем ПВО входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

В настоящее время в составе сил и средств Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ - около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ входят части радиоэлектронной борьбы.