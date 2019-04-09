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«Есть предпосылки и повыше планку поднять». Беларусь и Оман намерены расширить экономическое сотрудничество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси.Беларусь заинтересована в развитии отношений с Оманом,, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах даже создание сборочных производств нашей техники в столице Омана. Сейчас Беларусь поставляет на Аравийский полуостров молоко, сливки и калийные удобрения. Объемы небольшие. В 2018 году страны наторговали всего на 2 миллиона долларов. Но готовы увеличить эти цифры в разы.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Раед Мохаммед Абдулла Аль-Шеххи, член правления торгово-промышленной палаты Омана:
В планах оманской делегации деловых кругов – посещение «ТИБО-2019» и Парка высоких технологий. Сегодня стороны договорились о проведении уже в 2019 году недель Омана в Беларуси и нашей страны в Омане для более тесных контактов представителей бизнеса обеих стран.
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«Есть предпосылки и повыше планку поднять». Беларусь и Оман намерены расширить экономическое сотрудничество
Новости Беларуси.Беларусь заинтересована в развитии отношений с Оманом,, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали совестной работы обсуждали на...
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