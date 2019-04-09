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Дочь Валерии рассказала о своём самочувствии после операции

10.04.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В одной из московских клиник была прооперирована дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.  

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнётся со скорой, наркоза и операции», – шутливо написала Анна.  

Дочь Валерии рассказала о своём самочувствии после операции
Фото: instagram.com/anna_shulgina  

Шульгина сопроводила свои слова снимками из больничной палаты. Чуть позже певица заверила подписчиков, что с ней всё хорошо и подобное с каждым бывает.  

Дочь Валерии рассказала о своём самочувствии после операции
Фото: instagram.com/anna_shulgina  

Анна вошла в мир музыки в 2014 году. В определённый момент она решила проверить, действительно ли людей привлекает её вокал, а не известные родители. Девушка анонимно выпустила несколько песен, и когда они стали популярны, раскрыла свою личность.  

Не так давно мы рассказывали о дочерях знаменитостей. 

Как выглядят дети Лепса, Варум и Меладзе можно узнать здесь.  
 
 
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Новости России. В одной из московских клиник была прооперирована дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина. Об этом девушка рассказала на своей странице в...
 
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