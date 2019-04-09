Дочь Валерии рассказала о своём самочувствии после операции

Источник материала: СТВ

Новости России. В одной из московских клиник была прооперирована дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнётся со скорой, наркоза и операции», – шутливо написала Анна.



Фото: instagram.com/anna_shulgina

Шульгина сопроводила свои слова снимками из больничной палаты. Чуть позже певица заверила подписчиков, что с ней всё хорошо и подобное с каждым бывает.



Фото: instagram.com/anna_shulgina

Анна вошла в мир музыки в 2014 году. В определённый момент она решила проверить, действительно ли людей привлекает её вокал, а не известные родители. Девушка анонимно выпустила несколько песен, и когда они стали популярны, раскрыла свою личность.

Не так давно мы рассказывали о дочерях знаменитостей.