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В Бресте мужчина выращивал коноплю во дворе своего дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте местный житель выращивал коноплю во дворе своего дома.
Как
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».
Весной 2019 года в Минске был задержан торговец психотропами и его покупатель.
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Новости Беларуси. В Бресте местный житель выращивал коноплю во дворе своего дома. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 40-летний брестчанин был задержан....
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