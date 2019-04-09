В Бресте мужчина выращивал коноплю во дворе своего дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте местный житель выращивал коноплю во дворе своего дома.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 40-летний брестчанин был задержан. Было обнаружено и изъято примерно 350 грамм высушенной марихуаны и более ста пророщенных семян.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Весной 2019 года в Минске был задержан торговец психотропами и его покупатель.