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Беглый российский банкир задержан белорусскими пограничниками

10.04.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший руководитель "Плато банка" Андрей Лазарев, осужденный в России за хищение денег, пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту и был задержан.



"Он был задержан в поезде Брест - Варшава за попытку нарушения белорусско-польской границы, он предъявил паспорт гражданина Словении с признаками частичной подделки", - сообщил Sputnik в среду официальный представитель государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

По его словам, Лазарев привлечен к административной ответственности, помещен в изолятор временного содержания в Бресте.

В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности, сказал Бычковский.


Ранее российские пограничники сообщали, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 12 декабря 2018 года приговорил Лазарева к шести годам колонии общего режима. "Плато банк" был лишен лицензии в мае 2015 года, а впоследствии признан банкротом.

По их словам, до приговора суда банкир находился под залогом в миллион российских рублей, но в зал суда на оглашение приговора не явился.

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший руководитель "Плато банка" Андрей Лазарев, осужденный в России за хищение денег, пытался пересечь белорусско-польскую границу по поддельному паспорту и был...
 
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