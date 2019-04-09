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Белая горячка? Пьяный мужчина бегал по городу с макетом автомата и имитировал стрельбу

10.04.2019 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По Могилеву бегал пьяный электромонтер с макетом автомата Калашникова и имитировал стрельбу.

Инцидент произошел 31 марта, сообщает mogilev.mvd.gov.by

18-летний электромонтер одной из организаций города, который в тот злополучный вечер возвращался с вечеринки и явно перебрал со спиртным, зашел в тир и схватил со стойки макет автомата. 

Не обращая внимания на возмущенные просьбы сотрудника тира поставить макет автомата на место, парень выскочил с ним из помещения для стрельбы и побежал по улице, имитируя стрельбу. 

Проходящие могилевчане, шокированные происходящим, шарахались в стороны, а те, кто услышал крики выбежавшего их тира сотрудника, пытались остановить парня, но безуспешно – еще несколько метров он бежал с макетом ружья наперевес.


Сейчас парню грозят общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок от двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок по обвинению по части 1 статьи 14 – покушение на преступление и части 1 статьи 206 – грабеж. 

 
Теги: Могилев
 
 
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По Могилеву бегал пьяный электромонтер с макетом автомата Калашникова и имитировал стрельбу.
 
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