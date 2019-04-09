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С 13 по 20 апреля проводится акция «Неделя леса-2019»

10.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

С 13 по 20 апреля проводится акция «Неделя леса-2019»С 13 по 20 апреля 2019 года по инициативе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь во всех организациях отрасли проводится добровольная акция «Неделя леса-2019», посвященная Году малой родины, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цель данной акции — сохранение и приумножение лесов, привлечение внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов.

Согласно разработанной ГЛХУ «Дисненский лесхоз» программе во время акции будет проводиться посадка леса на площади 33,7 га, ремонт и благоустройство мест отдыха, ликвидация несанкционированных свалок, очистка придорожных полос и экологических троп.

ГЛХУ «Дисненский лесхоз» обращается к школьникам, взрослому населению района с предложением принять активное участие в проведении запланированных работ.

Информацию о проведении акции можно получить в ближайшем лесничестве или администрации лесхоза (тел. (8-02152) 3-72-64, 3-78-86).

Е. КОНАХ,

заместитель директора по идеологической работе.

ГЛХУ «Дисненский лесхоз».

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