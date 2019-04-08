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Профсоюзы продолжают проводить мониторинг цен на продукты питания

10.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Профсоюзы продолжают проводить мониторинг цен на продукты питанияАнализом цен на социально значимые товары Федерация профсоюзов Беларуси занимается третий год. Основная задача профсоюзного анализа — оценить, насколько белорусам доступны товары первой необходимости, и проанализировать, как их удорожание коррелирует с ростом доходов. Требование о соразмерности цен и зарплат закреплено в Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и нанимателями, а значит, его необходимо соблюдать.

В рамках последних мониторингов профсоюзы анализировали рост цен по 98 наименованиям продуктов питания. Карта исследования обширна — это 137 населенных пунктов. Вызывающих тревогу ситуаций с ростом цен не отмечалось, констатируют в ФПБ.

— Росли цены на пшенную крупу, капусту, картошку, свеклу. Здесь подорожание носит сезонный характер, — отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. — Мы сравнивали показатели с периодом прошлого года.

Елена Манкевич обратила внимание и на тот факт, что существенно продолжают дорожать говядина и сыры. В первом случае сказывается изменение условий поставок мясной продукции и, как следствие, сокращение рынков сбыта (особенно на территории России). Учитывая, что эта причина из разряда долговременных, на быстрое решение вопроса надеяться не приходится. Национальный профцентр уже связался с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, и в ближайшее время стороны проанализируют ситуацию. Пока же вырисовываются два диаметрально противоположных сценария: производители либо начнут покрывать убытки за счет удорожания продукции, либо сделают ставку на увеличение объемов продаж, а значит, снизят цены.

На данный момент рост цен на говядину фиксируется на уровне 25%, пшено — на 27%, сыры — на 20%, капуста выросла в цене в 2 раза.

Особо пристальное внимание профсоюзы по-прежнему уделяют районам с низким уровнем доходов. Большинство из них находятся в Витебской и Могилевской областях. Елена Манкевич отметила, что ФПБ собирается инициировать создание правительственной рабочей группы, которая сможет взять под контроль ситуацию с ценами, а также с заработными платами в особо сложных районах и предложит пути решения проблемы.

— Нам нужна дорожная карта по каждому из районов, чтобы реально оценить положение дел, — сказала зампредседателя ФПБ. — Если там закрываются предприятия, возможно, надо делать акцент на сферу услуг и дополнительные инвестиции.

Свои предложения национальный профцентр собирается представить на ближайшем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Напомним, что Нацсовет — это масштабная площадка для дискуссий на важные социально-экономические темы. В него входят представители правительства, профсоюзов и нанимателей.

По материалам пресс-службы ФПБ подготовил Сергей РАЙЧЁНОК.

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