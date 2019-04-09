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В Сенненском районе сотрудник МЧС спас семью из пяти человек
10.04.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
6 апреля в Сенненском районе Артем Калимулин, водитель пожарного аварийно-спасательного поста, в свободное от работы время спас семью из пяти человек. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.
Проезжая по деревне Ског, спасатель увидел горящий дом. Чтобы проникнуть в помещение мужчина вскрыл закрытую изнутри дверь с помощью подручных инструментов. В этот момент веранда была полностью охвачена огнем.
Эмчеэсовец успел вынести из горящего коридора мальчика. После чего через окно хозяева передали ему 11-месячную дочку и 7-летнего племянника. Затем взрослые смогли самостоятельно выбраться из полыхающей постройки.
Фото УМЧС по Витебской области.
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В Сенненском районе сотрудник МЧС спас семью из пяти человек 6 апреля в Сенненском районе Артем Калимулин, водитель пожарного аварийно-спасательного поста, в...
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