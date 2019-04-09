Источник материала: Герой працы

В Сенненском районе сотрудник МЧС спас семью из пяти человек

6 апреля в Сенненском районе Артем Калимулин, водитель пожарного аварийно-спасательного поста, в свободное от работы время спас семью из пяти человек. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.





Проезжая по деревне Ског, спасатель увидел горящий дом. Чтобы проникнуть в помещение мужчина вскрыл закрытую изнутри дверь с помощью подручных инструментов. В этот момент веранда была полностью охвачена огнем.

Эмчеэсовец успел вынести из горящего коридора мальчика. После чего через окно хозяева передали ему 11-месячную дочку и 7-летнего племянника. Затем взрослые смогли самостоятельно выбраться из полыхающей постройки.

Фото УМЧС по Витебской области.