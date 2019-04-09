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Инфляция в Беларуси в марте составила 0,4 процента
10.04.2019 17:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 102,6%.Такие данные предоставил Национальный статистический комитет.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте по сравнению с февралем 2019 года составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 101,5%. Продовольственные товары в марте подорожали на 0,4% по сравнению с февралем 2019 года и на 2,9% по сравнению с декабрем 2018 года.
Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с февралем 2019 года и на 1,6% по сравнению с декабрем 2018 года. Индекс потребительских цен на услуги в марте в сравнении с февралем не изменился и составил 103,5% к декабрю 2018 года.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года составил 100,4%, с декабрем 2018 года – 102,6%.Такие данные предоставил...
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