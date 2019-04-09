С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап репетиционного тестирования.
Автор: Эдуард Кидяев.
Третий этап репетиционного тестирования 2018/2019 учебного года в Беларуси стартует 8 апреля. Абитуриенты, которые собираются в нем участвовать, должны были внести оплату за РТ до 22 марта.
Репетиционное тестирование пройдет по 15 предметам: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение.
Предлагаем вниманию абитуриентов расписание проведения РТ в Солигорске. Напоминаем, что пунктом проведения репетиционного тестирования выпускников учреждений общего среднего образования района будет являться ГУО «Средняя школа №10 г. Солигорска». Каждому участнику РТ необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, и квитанцию об оплате тестирования.
Итак, сроки проведения III этапа РТ – с 8 по 15 апреля 2019 года, а именно:
8 апреля, понедельник – русский язык – 14:30 9 апреля, вторник – английский, немецкий – 14:30 10 апреля, среда – химия, география, всемирная история – 14:30 11 апреля, четверг – физика, обществоведение – 14:30 12 апреля, пятница – биология, история Беларуси – 14:30 13 апреля, суббота – математика – 09:30 14 апреля, воскресенье – белорусский язык – 09:30 15 апреля, понедельник – резервный день – 14:00
Результаты прохождения РТ абитуриенты смогут узнать п в течение 10 календарных дней с момента предоставления использованных бланков ответов на сайте РИКЗ – (www.rikc.by). Доступ к информации о результатах РТ на сайте РИКЗ будет осуществляться только по личному коду участника тестирования.
Успехов на репетиционном тестировании, ведь оно — ступенька к успехам на ЦТ.