С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап репетиционного тестирования.

Третий этап репетиционного тестирования 2018/2019 учебного года в Беларуси стартует 8 апреля. Абитуриенты, которые собираются в нем участвовать, должны были внести оплату за РТ до 22 марта.

Репетиционное тестирование пройдет по 15 предметам: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. Предлагаем вниманию абитуриентов расписание проведения РТ в Солигорске. Напоминаем, что пунктом проведения репетиционного тестирования выпускников учреждений общего среднего образования района будет являться ГУО «Средняя школа №10 г. Солигорска». Каждому участнику РТ необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, и квитанцию об оплате тестирования.