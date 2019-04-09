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С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап репетиционного тестирования.

10.04.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 апреля 2019 0:05 1260

С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап репетиционного тестирования.

Автор: Эдуард Кидяев.

Третий этап репетиционного тестирования 2018/2019 учебного года в Беларуси стартует 8 апреля. Абитуриенты, которые собираются в нем участвовать, должны были внести оплату за РТ до 22 марта.

С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап репетиционного тестирования.

Репетиционное тестирование пройдет по 15 предметам: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение.

Предлагаем вниманию абитуриентов расписание проведения РТ в Солигорске. Напоминаем, что пунктом проведения репетиционного тестирования выпускников учреждений общего среднего образования района будет являться ГУО «Средняя школа №10 г. Солигорска». Каждому участнику РТ необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность, и квитанцию об оплате тестирования.

С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап репетиционного тестирования.

Итак, сроки проведения III этапа РТ – с 8 по 15 апреля 2019 года, а именно: 

8 апреля, понедельник – русский язык – 14:30
9 апреля, вторник – английский, немецкий – 14:30
10 апреля, среда – химия, география, всемирная история – 14:30
11 апреля, четверг – физика, обществоведение – 14:30
12 апреля, пятница – биология, история Беларуси – 14:30
13 апреля, суббота – математика – 09:30 
14 апреля, воскресенье – белорусский язык – 09:30
15 апреля, понедельник – резервный день – 14:00

Результаты прохождения РТ абитуриенты смогут узнать п в течение 10 календарных дней с момента предоставления использованных бланков ответов на сайте РИКЗ – (www.rikc.by). Доступ к информации о результатах РТ на сайте РИКЗ будет осуществляться только по личному коду участника тестирования.

Успехов на репетиционном тестировании, ведь оно — ступенька к успехам на ЦТ.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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5 апреля 2019 0:05 1260 С 8 по 15 апреля в Солигорске пройдет 3 этап...
 
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