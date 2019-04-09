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Как женщине сохранить упругость груди
Источник материала: Tut.by
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Короткий ответ
— Ни холодная вода, ни регулярное ношение поддерживающего бюстгалтера не помогут побороть потерю упругости груди. Хотя в хорошо сидящем белье грудь будет смотреться «выше».
Развернутый ответ
— С возрастом грудь опускается (как и другие ткани). Врачи называют это
В нашем организме есть белки — коллаген и эластин, и они всегда в борьбе со временем и окружающей средой. Изменения коллагена и эластина вызывают ослабление связок, поддерживающих грудь, и способствуют большей «слабости» тканей. В том, как именно «стареют» эти белки, большую роль играет генетика (а курение ускоряет процесс).
Изменения в объеме грудной ткани также вызывают опущение груди. В основном грудь состоит из жировой ткани. И значительное похудение (больше, чем 20 кг) усиливает вероятность мастоптоза.
Большой размер груди и беременность — вот два фактора риска. Чем больше беременностей было у женщины, тем выше вероятность мастоптоза. Но изменение формы груди, скорее всего, не связано с фактом кормления грудью. Вероятнее, дело в том, что во время беременности грудь увеличивается в размере, что растягивает связки, а после рождения ребенка уменьшается. Гормональные изменения также могут сыграть свою роль.
Менопауза способствует опущению груди. Снижение эстрогена может повлиять на коллаген, а также вызывает уменьшение объема молочных желез.
Как предотвратить опущение
— В женской груди нет мышечной ткани, поэтому не ищите упражнений, чтобы предотвратить этот процесс. Нет и пищевых добавок, кремов или бюстгальтеров, которые исправили бы ситуацию. Ничего из этого перечня не остановит старение коллагена или эластина, не освободит организм от влияния беременности и не обратит вспять изменения в объеме груди.
Но если вы курите, отказ от сигарет будет полезен — не только из косметических изменений, но еще и потому, что курение увеличивает риск рака груди.
В правильно подобранном белье грудь будет смотреться упругой, но более радикальные эффекты относятся к области платической хирургии.
Личное замечание
— То, что идеальной женской грудью считается упругая, лишь навязанная идея. Грудь у женщин бывает разных форм и размеров — собственно, как и сами женщины, которым она принадлежит. И я надеюсь, что вы цените свою грудь и заботитесь о ней без нездоровых переживаний насчет того, как именно она выглядит.
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