Как женщине сохранить упругость груди

Источник материала: Tut.by

В редакцию The New York Times обратилась читательница: «Я старше 20 лет. Мне нравится то, как выглядит моя грудь и хочется, чтобы она и дальше оставалась упругой (размер довольно большой). Я слышала, что обливания холодной водой помогает укрепить ткани. Стоит ли это делать? Есть ли нехирургические способы решить мою проблему (кроме как носить поддерживающий бюстгалтер?)». На деликатный вопрос гинеколог Джен Гантер ответила сугубо с медицинской точки зрения.



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Короткий ответ

— Ни холодная вода, ни регулярное ношение поддерживающего бюстгалтера не помогут побороть потерю упругости груди. Хотя в хорошо сидящем белье грудь будет смотреться «выше».

Развернутый ответ

— С возрастом грудь опускается (как и другие ткани). Врачи называют это мастоптозом . Происходит он по двум причинам: возрастным изменениям поддерживающих связок и уменьшением объема жировой ткани в груди.

В нашем организме есть белки — коллаген и эластин, и они всегда в борьбе со временем и окружающей средой. Изменения коллагена и эластина вызывают ослабление связок, поддерживающих грудь, и способствуют большей «слабости» тканей. В том, как именно «стареют» эти белки, большую роль играет генетика (а курение ускоряет процесс).

Изменения в объеме грудной ткани также вызывают опущение груди. В основном грудь состоит из жировой ткани. И значительное похудение (больше, чем 20 кг) усиливает вероятность мастоптоза.

Большой размер груди и беременность — вот два фактора риска. Чем больше беременностей было у женщины, тем выше вероятность мастоптоза. Но изменение формы груди, скорее всего, не связано с фактом кормления грудью. Вероятнее, дело в том, что во время беременности грудь увеличивается в размере, что растягивает связки, а после рождения ребенка уменьшается. Гормональные изменения также могут сыграть свою роль.

Менопауза способствует опущению груди. Снижение эстрогена может повлиять на коллаген, а также вызывает уменьшение объема молочных желез.

Как предотвратить опущение

— В женской груди нет мышечной ткани, поэтому не ищите упражнений, чтобы предотвратить этот процесс. Нет и пищевых добавок, кремов или бюстгальтеров, которые исправили бы ситуацию. Ничего из этого перечня не остановит старение коллагена или эластина, не освободит организм от влияния беременности и не обратит вспять изменения в объеме груди.

Но если вы курите, отказ от сигарет будет полезен — не только из косметических изменений, но еще и потому, что курение увеличивает риск рака груди.

В правильно подобранном белье грудь будет смотреться упругой, но более радикальные эффекты относятся к области платической хирургии.

Личное замечание

— То, что идеальной женской грудью считается упругая, лишь навязанная идея. Грудь у женщин бывает разных форм и размеров — собственно, как и сами женщины, которым она принадлежит. И я надеюсь, что вы цените свою грудь и заботитесь о ней без нездоровых переживаний насчет того, как именно она выглядит.