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В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

10.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

Главная цель проекта – обмен передовым опытом и улучшение взаимопонимания между гражданами разных стран.

В отличие от проектов трансграничного сотрудничества, финансируемых Европейским союзом,  проект MOST предполагает расширение профессиональных контактов между гражданами Беларуси и 28 странами ЕС.

В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

Поскольку ряд гродненцев уже воспользовались возможностями проекта  MOST, особенно в сфере культуры и высшего образования, комитет экономики облисполкома пригласил в Гродно  координаторов этого проекта и его потенциальных участников.

 Руководитель рабочей группы проекта Евросоюза MOST Анатолий Байферт рассказал о цели и  преимуществах этой программы. Соискателями гранта могут стать белорусы, которые хотят приобрести новый опыт и знания, сотрудничать с зарубежными коллегами в разных областях, организовывать совместные проекты с европейскими партнерами, знакомиться с инновациями, передовыми технологиями и, конечно, представить нашу страну в ЕС.

В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST
В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

Как уточнила координатор проекта Екатерина Липницкая, для его соискателей практически не существует ограничений по возрасту, начиная с 18 лет, образованию и  сфере деятельности. Тематика проекта разнообразна:  наука, технологии, бизнес, инновации, IT, культура, здравоохранение, развитие гражданского общества, туризм, экология и многое другое.

Проектом предусмотрено несколько форматов поездок в любую страну Евросоюза. Это могут быть поездки индивидуальные или группой от 2 до 5 человек с кратковременным пребыванием за рубежом  в течение семи дней. Долгосрочное пребывание в странах ЕС – сроком до 28 дней считается уже стажировкой, и такая поездка может быть только индивидуальной.

В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

Координаторы привели немало примеров проектов MOST уже реализованных: это и образовательные поездки, международные профессиональные мероприятия,  конференции, ярмарки, совместные работы над проектами и другое. В ряде случаев координаторы проекта могут оказать помощь в выборе партнера за рубежом.

В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

Также много вопросов касалось сроков подачи заявок, порядка заполнения анкет, финансирования расходов, связанных с реализацией поездки. 

На эти вопросы отвечали также и представители ГрГУ имени Янки Купалы, которые воспользовались проектом MOST и совершали поездки в вузы Германии для изучения опыта преподавания ряда предметов. 

Николай ШЛЫК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Главная цель проекта – обмен передовым опытом и улучшение взаимопонимания между гражданами разных стран. В отличие от проектов трансграничного сотрудничества,...
 
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