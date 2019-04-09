В Гродненском облисполкоме состоялась информационная встреча с координаторами проекта ЕС MOST

Источник материала: Вороновская газета





Главная цель проекта – обмен передовым опытом и улучшение взаимопонимания между гражданами разных стран.

В отличие от проектов трансграничного сотрудничества, финансируемых Европейским союзом, проект MOST предполагает расширение профессиональных контактов между гражданами Беларуси и 28 странами ЕС.





Поскольку ряд гродненцев уже воспользовались возможностями проекта MOST, особенно в сфере культуры и высшего образования, комитет экономики облисполкома пригласил в Гродно координаторов этого проекта и его потенциальных участников.

Руководитель рабочей группы проекта Евросоюза MOST Анатолий Байферт рассказал о цели и преимуществах этой программы. Соискателями гранта могут стать белорусы, которые хотят приобрести новый опыт и знания, сотрудничать с зарубежными коллегами в разных областях, организовывать совместные проекты с европейскими партнерами, знакомиться с инновациями, передовыми технологиями и, конечно, представить нашу страну в ЕС.







Как уточнила координатор проекта Екатерина Липницкая, для его соискателей практически не существует ограничений по возрасту, начиная с 18 лет, образованию и сфере деятельности. Тематика проекта разнообразна: наука, технологии, бизнес, инновации, IT, культура, здравоохранение, развитие гражданского общества, туризм, экология и многое другое.

Проектом предусмотрено несколько форматов поездок в любую страну Евросоюза. Это могут быть поездки индивидуальные или группой от 2 до 5 человек с кратковременным пребыванием за рубежом в течение семи дней. Долгосрочное пребывание в странах ЕС – сроком до 28 дней считается уже стажировкой, и такая поездка может быть только индивидуальной.





Координаторы привели немало примеров проектов MOST уже реализованных: это и образовательные поездки, международные профессиональные мероприятия, конференции, ярмарки, совместные работы над проектами и другое. В ряде случаев координаторы проекта могут оказать помощь в выборе партнера за рубежом.





Также много вопросов касалось сроков подачи заявок, порядка заполнения анкет, финансирования расходов, связанных с реализацией поездки.

На эти вопросы отвечали также и представители ГрГУ имени Янки Купалы, которые воспользовались проектом MOST и совершали поездки в вузы Германии для изучения опыта преподавания ряда предметов.

Николай ШЛЫК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/