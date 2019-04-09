Минэнерго: формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития

Источник материала: Вороновская газета

Формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития.

Об этом заявил сегодня консультант Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Павел Бертош во время круглого стола «Атомная энергетика — драйвер устойчивого развития научного и образовательного кластера страны», который сегодня проходит на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы создаем в нашей стране новую отрасль — ядерную энергетику. Как показывает опыт других стран, эксплуатирующих АЭС, формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития: притягивает к ней передовые научно-технические разработки и инновации извне, а также запускает внутренние процессы для модернизации многих отраслей промышленности, повышения качества образования и подготовки специалистов, как в энергетической отрасли, так и в других отраслях народного хозяйства», — отметил Павел Бертош.

С целью кадровой поддержки ядерной энергетической программы страны сразу после принятия решения о строительстве в Беларуси атомной электростанции в 2008 году была принята Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики на 2008-2020 годы.

«В рамках этой программы в высших учебных заведениях страны ведется подготовка студентов по новым для нашей страны специальностям в области ядерной энергетики, и уже сегодня выпускники вузов трудятся как на БелАЭС, так и в других организациях, вовлеченных в ядерную энергетическую программу — в МЧС, НАН Беларуси, экологических организациях», — сказал консультант департамента Минэнерго.

Павел Бертош подчеркнул, что тема сегодняшнего круглого стола является актуальной не только для представителей белорусских университетов, готовящих кадры для ядерной энергетики, но и для студентов, которые также принимают в нем участие. Во время мероприятия планируется обсудить вопросы повышения качества подготовки специалистов, сетевого взаимодействия университетов, развития фундаментальной и прикладной науки в области ядерной техники и технологий в Беларуси.

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