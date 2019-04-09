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Минэнерго: формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития

10.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минэнерго: формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития

Формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития.

Об этом заявил сегодня консультант Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Павел Бертош во время круглого стола «Атомная энергетика — драйвер устойчивого развития научного и образовательного кластера страны», который сегодня проходит на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы создаем в нашей стране новую отрасль — ядерную энергетику. Как показывает опыт других стран, эксплуатирующих АЭС, формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития: притягивает к ней передовые научно-технические разработки и инновации извне, а также запускает внутренние процессы для модернизации многих отраслей промышленности, повышения качества образования и подготовки специалистов, как в энергетической отрасли, так и в других отраслях народного хозяйства», — отметил Павел Бертош.

С целью кадровой поддержки ядерной энергетической программы страны сразу после принятия решения о строительстве в Беларуси атомной электростанции в 2008 году была принята Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики на 2008-2020 годы.

«В рамках этой программы в высших учебных заведениях страны ведется подготовка студентов по новым для нашей страны специальностям в области ядерной энергетики, и уже сегодня выпускники вузов трудятся как на БелАЭС, так и в других организациях, вовлеченных в ядерную энергетическую программу — в МЧС, НАН Беларуси, экологических организациях», — сказал консультант департамента Минэнерго.

Павел Бертош подчеркнул, что тема сегодняшнего круглого стола является актуальной не только для представителей белорусских университетов, готовящих кадры для ядерной энергетики, но и для студентов, которые также принимают в нем участие. Во время мероприятия планируется обсудить вопросы повышения качества подготовки специалистов, сетевого взаимодействия университетов, развития фундаментальной и прикладной науки в области ядерной техники и технологий в Беларуси.

https://www.belta.by/

 
 
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Формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития. Об этом заявил сегодня консультант Департамента по ядерной энергетике Министерства...
 
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