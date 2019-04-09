«СТАРЫЙ ЗАМОК» подает на нас в суд?

Источник материала: Новости Дзержинска

История с кафе «СТАРЫЙ ЗАМОК» получила неожиданное (нет) развитие.

Друзья, вы, наверное, помните нашу недавнишнюю публикацию, посвященную компании «INNOXIA» и кафе «СТАРЫЙ ЗАМОК». Нет? Что ж, для чистоты эксперимента ознакомьтесь вот ТУТ . Если вкратце, там мы привели несколько примеров, мягко говоря, манипуляторской деятельности первых (со ссылками на первоисточники) и поинтересовались у вторых, сколько стоит, чтобы в их заведении проходили подобные мероприятия, и не было никаких проблем с совестью.

В конце концов, они вправе заниматься бизнесом, предоставляя свои услуги кому угодно, а мы в свою очередь — оповещать об этом своих читателей и задавать вопросы. Так это работает.

Какое-то время все было тихо, но буквально недавно от лица кафе «СТАРЫЙ ЗАМОК» Елена Милько опубликовала несколько презабавнейших комментариев сразу в нашем Facebook, а потом уже во «ВКонтакте» (как оказалось, и в «Одноклассниках» тоже, просто мы не проверяли). Думаем, вам тоже будет интересно с ними ознакомиться. Равно, как и с нашими ответами.

По какой-то причине владельцы кафе посчитали, что мы обвиняем «СТАРЫЙ ЗАМОК» в рекламе продукции компании «INNOXIA», вводим почтенную публику в заблуждение по поводу их совместной деятельности, чем, собственно, «подводим» себя под статью уголовного кодекса.

Да, Статья 249 — Дискредитация деловой репутации… конкурента.

Чуть позднее пришло даже официальное уведомление. «Уголовку» там все-таки убрали от греха подальше.





Не надо быть семи пядей во лбу в юриспруденции, чтобы понимать — никакой конкуренцией здесь даже и не пахло. Разве что каким-то чудесным образом портал 1146.BY стал заведением ресторанного типа, или кафе «СТАРЫЙ ЗАМОК» внезапно превратилось в гражданское СМИ. Есть, правда, еще один вариант: нам кто-то проплатил, и мы решили, не мудрствуя лукаво, основательно «мочкануть» кафешку.

По поводу Статьи 250 — Распространение ложной информации о товарах и услугах — вообще говорить нечего. Репутация «INNOXIA» давно и широко известна, ничего нового мы не рассказали. Более того, оставили все приличествующие ссылки, чтобы читатели могли самостоятельно изучить вопрос при желании.

Что тут сказать, здесь либо не понимают, на что ссылаются, либо решили банально взять на испуг, авось прокатит. Ну, а по поводу проплаты — это уже вообще какая-то нездоровая паранойя и раздутое ЧСВ. Единственное, что нас побудило к написанию материала «INOXIA» и «СТАРЫЙ ЗАМОК»: мы в ответе за тех, кого приютили» — это чувство ответственности.

Читайте между строк, «СТАРЫЙ ЗАМОК»: это МЫ в ответе за то, что когда-то имели неосторожность рекомендовать вас нашим читателям, приютили, так сказать, на нашем портале. Об этом идет речь в заголовке, а не о вашей мнимой или реальной связи с «INOXIA». Это ваше дело, с кем, как, когда и на каких условиях сотрудничать.

В действительности вы просто «оказываете услуги по предоставлению помещений для проведения семинаров и презентаций всем желающим и ответственности за их деятельность не несете, в деятельность клиентов не вмешиваетесь». Очень трезвый и рациональный подход, а, главное, никаких проблем с совестью.

Кстати, после нашей публикации в кафе «СТАРЫЙ ЗАМОК» должна была состояться еще одна презентация — на этот раз одеял из какой-то там шерсти. Если состоялась (мы решили не мешать людям своим присутствием), поздравляем — у вас, так сказать, Full House.

Спасибо, конечно, что предоставили нам возможность принести публичные извинения, но мы, пожалуй, пас. Собирайте все необходимые материалы, нанимайте юриста, заказывайте экспертизу текста и встретимся в суде. Нашим читателям обещаем в свою очередь держать в курсе того, как будет развиваться ситуация. «СТАРЫЙ ЗАМОК», думаем, будет не против, ведь плохой рекламы не бывает, верно?



