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В Лиде мужчина проколол шины 16 автомобилям. Говорит, «не нравились выхлопные газы»
Источник материала: Lida.Info
Утром 9 апреля на улицах 1-я Хасановская и Урицкого в Лиде владельцы шестнадцати автомобилей, припаркованных по правилам, обнаружили, что кто-то проколол им шины — всего двадцать три колеса,
Хулиганом оказался 53-летний местный мужчина. Он пояснил, что ему не нравились выхлопные газы, которые исходят от транспортных средств.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
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Утром 9 апреля на улицах 1-я Хасановская и Урицкого в Лиде владельцы шестнадцати автомобилей, припаркованных по правилам, обнаружили, что кто-то проколол...
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