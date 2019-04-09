В Лиде мужчина проколол шины 16 автомобилям. Говорит, «не нравились выхлопные газы»

Источник материала: Lida.Info





Утром 9 апреля на улицах 1-я Хасановская и Урицкого в Лиде владельцы шестнадцати автомобилей, припаркованных по правилам, обнаружили, что кто-то проколол им шины — всего двадцать три колеса, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Хулиганом оказался 53-летний местный мужчина. Он пояснил, что ему не нравились выхлопные газы, которые исходят от транспортных средств.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.