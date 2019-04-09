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Михаил Кирилюк взялся за топор, чтобы в 1942-м не попасть на Неметчину

10.04.2019 17:01 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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На фотографии, сделанной в Германии в 1945-м, – 22-летний Михаил Кирилюк, красноармеец батареи 76-миллиметровых пушек 1340-го стрелкового полка 234-й Ломоносовско-Пражской дивизии 1 Белорусского фронта под командованием Жукова. И лошади тоже служили Победе – тащили пушки по фронтовому бездорожью, погибали под бомбежками. Поэтому на всю жизнь сохранил Михаил Куприянович особую любовь к этим животным-трудягам, говорит его дочь Елена.

Михаил Кирилюк взялся за топор, чтобы в 1942-м не попасть на Неметчину

Она круглосуточно теперь рядом со своим отцом в Коваликах – увы, 96-летнего ветерана Второй мировой одолело нездоровье.

Михаил Кирилюк взялся за топор, чтобы в 1942-м не попасть на Неметчину

Не без волнения Елена Михайловна рассказывает, как в 1942-м, когда молодежь массово вывозили в Германию, ее будущий отец (жили Кирилюки тогда в Мельниках) вонзил себе топор в ногу, да так, чтобы глубокая рана долго не заживала. Это действительно помогло избежать участи тысяч молодых людей, которых увозили в Неметчину, как бесплатную рабсилу. А рана, к счастью, стараниями матери (мачеха была, как мать родная) все же затянулась.

И в июле 1944-го, когда была освобождена Каменетчина, он стал красноармейцем. Необходимые военному телефонисту навыки получил уже на фронте, в ходе стремительной Висло-Одерской операции. На территории Германии легендарная 234-я дивизия (2-е формирование) участвовала в ликвидации укрепленного плацдарма на Одере восточнее Штеттена. Батарея, в которой служил Михаил, участвовала в форсировании Одера, где довелось испытать и леденящий холод воды, и не раз попрощаться с жизнью, видя столько погибших рядом, – и опять-таки тяжелые орудия на переправах бойцам помогали тянуть лошади… В этот период Красная Армия с тяжелыми боями продвигалась в центральную часть третьего рейха, чтобы мощными ударами окружить и взять штурмом Берлин…

Медалью «За отвагу» Михаил Кирилюк был награжден 14 апреля 1945-го «за то, что в боях с 28 февраля по 4 марта 1945 года за город Цахан, будучи телефонистом, под огнем противника поправил линию, устранил 10 порывов. Когда орудию было невозможно подавить огневую точку в доме, он в группе бойцов взвода управления атаковал этот дом и уничтожил огневую точку». Приказ о награждениях по 1340-у стрелковому полку подписан его командиром подполковником Малковым и начальником штаба полка гвардии майором Прокофьевым.

Домой Михаил Кирилюк вернулся только в 1950-м. Уже в мирное время получил орден Отечественной войны II степени.

Работал в Высоковском лесничестве, в госстрахе, в санэпидстанции – дезинфектором. Вместе с женой – свою вторую половинку «отыскал» в Коваликах на свадьбе своего друга – вырастили двоих дочерей. Елена уверена, что у отца всегда был надежный ангел-хранитель, и свидетельством этому – шрам на голове: пуля, предназначавшаяся для него, зацепила по касательной, был контужен. Остался жить, чтобы вырастить детей, посадить деревья, построить дом…

Галина НОВИК.

Фото Виталия Дулевича и из семейного архива.

 
 
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На фотографии, сделанной в Германии в 1945-м, – 22-летний Михаил Кирилюк, красноармеец батареи 76-миллиметровых пушек 1340-го стрелкового полка 234-й... Сообщение Михаил...
 
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