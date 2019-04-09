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Эшли Барти сыграет против Беларуси в полуфинале Кубка Федерации по теннису
Источник материала: Интерфакс
Сборная Австралии объявила состав на полуфинал Кубка федерации по теннису против команды Беларуси. В состав австралийской сборной вошла 9-я ракетка мира Эшли Барти.
Полуфинальный матч Кубка Федерации сборных Беларуси и Австралии пройдет 20 и 21 апреля в Брисбене.
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Сборная Австралии объявила состав на полуфинал Кубка федерации по теннису против команды Беларуси. В состав австралийской сборной вошла 9-я ракетка мира Эшли...
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