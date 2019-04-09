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Эшли Барти сыграет против Беларуси в полуфинале Кубка Федерации по теннису

10.04.2019 18:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сборная Австралии объявила состав на полуфинал Кубка федерации по теннису против команды Беларуси. В состав австралийской сборной вошла 9-я ракетка мира Эшли Барти.

Эшли Барти сыграет против Беларуси в полуфинале Кубка Федерации по теннису
Также капитан сборной Австралии Алисия Молик включила в свою сборную Дарью Гаврилову (58-е место в рейтинге WTA), Саманту Стосур (73) и Присциллу Хон (130).

Полуфинальный матч Кубка Федерации сборных Беларуси и Австралии пройдет 20 и 21 апреля в Брисбене.

 
 
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Сборная Австралии объявила состав на полуфинал Кубка федерации по теннису против команды Беларуси. В состав австралийской сборной вошла 9-я ракетка мира Эшли...
 
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