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В Минске начали отключать отопление
Источник материала: Интерфакс
Мингорисполком принял решение об отключении отопления в административных зданиях с 9 апреля.
"Отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных предприятий завершается с 9 апреля", -сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера Минского городского жилищного хозяйства Владимира Лебедя.
"После этого обычно отключают батареи в жилых домах и в последнюю очередь в социальных объектах (в учебных учреждениях, детских садах, больницах и поликлиниках)", - добавил он.
В минувшем году отключение отопления всей городской инфраструктуры произошло в течение пяти дней, с 5 по 10 апреля.
"Отмечу также, что после завершения отопительного периода коммунальные службы начнут подготовку к следующему сезону. До конца апреля будет проведен осмотр жилищного фонда, по итогам которого составлен план по обновлению тепловых сетей столицы на ближайшие месяцы", - подытожил В. Лебедь.
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Мингорисполком принял решение об отключении отопления в административных зданиях с 9 апреля. "Отопительный сезон для общественных, административных зданий,...
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