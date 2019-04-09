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В Минске начали отключать отопление

10.04.2019 18:16 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Мингорисполком принял решение об отключении отопления в административных зданиях с 9 апреля.

"Отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных предприятий завершается с 9 апреля", -сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на главного инженера Минского городского жилищного хозяйства Владимира Лебедя.

"После этого обычно отключают батареи в жилых домах и в последнюю очередь в социальных объектах (в учебных учреждениях, детских садах, больницах и поликлиниках)", - добавил он.

В Минске начали отключать отопление
По словам В.Лебедя, пока ежесуточный температурный режим держится на уровне плюс шесть градусов, поэтому все остальные обогреваемые строения находятся в режиме протапливания. На следующей неделе синоптики обещают еще большее потепление, но не исключены и обильные осадки, что может отодвинуть срок отключения отопления в жилфонде и социальных объектах на несколько дней.

В минувшем году отключение отопления всей городской инфраструктуры произошло в течение пяти дней, с 5 по 10 апреля.

"Отмечу также, что после завершения отопительного периода коммунальные службы начнут подготовку к следующему сезону. До конца апреля будет проведен осмотр жилищного фонда, по итогам которого составлен план по обновлению тепловых сетей столицы на ближайшие месяцы", - подытожил В. Лебедь.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком принял решение об отключении отопления в административных зданиях с 9 апреля. "Отопительный сезон для общественных, административных зданий,...
 
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