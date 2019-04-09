Трамп доволен предварительными результатами выборов в Израиле

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в среду приветствовал предварительные результаты парламентских выборов в Израиле.

"Биби (Биньямин - ИФ) Нетаньяху. Кажется, он победил в этой гонке, хотя, возможно, об этом пока рано говорить", - сказал Д.Трамп.

Его заявления транслировала израильская телекомпания KAN.

Президент США, комментируя предварительные результаты выборов в Израиле, согласно которым партия "Ликуд" и другие правые партии получают больше шансов на формирование коалиции, чем левые, заявил, что "победа Биби - это хороший знак для мира".

"Все говорили, что мира на Ближнем Востоке между Израилем и палестинцами быть не может, но я думаю, что у нас есть шансы. Я думаю, что с победой Биби наши шансы (на мирное урегулирование - ИФ) выше", - добавил Д.Трамп.

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя выборы в Израиле, заявил, что Берлин ожидает официальных результатов голосования и готов работать с любым правительством этой страны.

"Правительство Германии будет тесно, честно и сердечным образом работать с новым израильским правительством", - приводит его заявление агентство Associated Press.

Ранее Б.Нетаньяху поздравил с предварительными результатами австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Поздравляем премьер-министра Нетаньяху с прекрасными результатами по итогам вчерашних выборов. Хотя официальные результаты еще не опубликованы, ясно одно - вы еще раз завоевали доверие граждан Израиля. С нетерпением жду работы с вами в будущем на благо народов Израиля и Австрии", - написал С.Курц в Twitter.

Б.Нетаньяху также получил поздравления от индийского премьера Нарендры Моди, который назвал его в своей записи в Twitter личным именем Биби: "Мой дорогой друг Биби, поздравляю! Вы - дорогой друг Индии, и я ожидаю продолжения совместной работы с вами, чтобы вывести наше партнерство на более высокий уровень".

Теплые слова поддержки израильский премьер получил от главы МВД Италии Маттео Сальвини.

"Хорошей работы моему другу Биби Нетаньяху, обнимаю народ Израиля", - написал в Twitter М.Сальвини.

Президент Кипра Никос Анастасиадис, в свою очередь, выразил желание продолжить работу с Б.Нетаньяху.

"Дорогой Биньямин Нетаньяху, поздравляем с победой партии "Ликуд". Результаты выборов прокладывают путь вашему пятому сроку на посту премьера Израиля, и я хотел бы заверить в своей приверженности к работе с вами на благо наших стран, мира и стабильности региона", - написал Н.Анастасиадис в Twitter.

Выборы в Израиле состоялись 9 апреля. После подсчета почти 98% голосов блок правых партий получает 65 мест в Кнессете из возможных 120. При этом основные конкурирующие партии - правящая правая партия премьера Б.Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционный левый альянс "Кахоль-лаван" - получают равное количество депутатских мест: по 35 мест для каждой из партий.

Президент Израиля Реувен Ривлин ранее заявил, что на следующей неделе начнет консультации с фракциями по вопросу формирования коалиции.