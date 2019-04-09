Медведчук заявляет, что Киев не назначал его переговорщиком с Москвой, чтобы снимать с этой должности

Источник материала: Интерфакс

Руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что занимался переговорами по Донбассу по просьбе президента Украины Петра Порошенко, его не назначали переговорщиком, потому вывести из переговорного процесса невозможно.

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины, и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - говорится в заявлении политика, опубликованном в среду на сайте его партии.

При этом он отметил, что ведет переговоры с руководством РФ исключительно как глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Я делал это и буду продолжать делать, потому что убежден, что невозможно восстановить мир в Украине без прямых переговоров с руководством Донецка, Луганска и РФ. Я убежден, что невозможно развивать экономику Украины, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с РФ и странами СНГ. И для того, чтобы заниматься этим, я не нуждался и не нуждаюсь в каких-либо разрешениях-позволениях или благословениях как действующего, так и вновь избранного президента", - сказал В.Медведчук.

В.Медведчук принимал участие в переговорах по вопросам обмена пленными в Донбассе.

В среду в украинских СМИ появилась информация о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае избрания готов к переговорам с РФ при участии международных партнеров, не намерен вести прямые переговоры с представителями непризнанных республик Донбасса, а также планирует отказаться от посредничества В.Медведчука в коммуникации Украины и России.