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МТС представил платежную карту, привязанную к мобильному, а не банковскому счету

10.04.2019 17:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

МТС продемонстрировал на выставке ТИБО-2019 уникальную пластиковую карту, счет которой будет совмещен с балансом номера мобильного телефона.

С помощью карты "МТС Деньги", оформить которую можно будет уже в ближайшие месяцы, можно будет снимать наличные, оплачивать покупки, переводить деньги на другие карточки, рассказали Interfax.by представители сотового оператора.

МТС представил платежную карту, привязанную к мобильному, а не банковскому счету

Картой можно будет производить платежи в ЕРИП — от оплаты электричества до расчетов за кружок для ребенка, а также платить в магазинах, кафе и ресторанах в Беларуси и за рубежом, снимать деньги в банкоматах, покупать товары в интернете.

Карту можно подключить к сервису Samsung Pay (а в перспективе, как сообщили представители оператора, - к Android Pay): расчеты на кассе можно будет совершать прикосновением мобильного телефона к терминалу.

Выпуск и обслуживание карточки - бесплатны. Баланс можно будет отслеживать в режиме реального времени в приложении "МТС Деньги". Пополнить баланс можно будет, перечислив деньги на номер телефона. При этом, совершая платежи с карточки "МТС Деньги", абонент получит кэшбек 10% на услуги связи.

МТС представил платежную карту, привязанную к мобильному, а не банковскому счету

"МТС Деньги" — решение, которое может быть использовано совершенно по-разному: например, как карточка для ребенка или родителей-пенсионеров, как удобный вариант для оплаты услуг в интернете и так далее", — отметил руководитель департамента маркетинга МТС Денис Терещенко.

Карту "МТС Деньги" уже в ближайшее время смогут оформить физлица-абоненты компании МТС. Владелец номера получает бесконтактный "пластик" Mastercard Gold. Карту сроком действия 3 года можно будет получить в любом офисе оператора. Также ее можно заказать в приложении "МТС Деньги".

МТС представил платежную карту, привязанную к мобильному, а не банковскому счету

Проект реализован компанией МТС вместе с Банком Дабрабыт и Mastercard.

 
 
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МТС продемонстрировал на выставке ТИБО-2019 уникальную пластиковую карту, счет которой будет совмещен с балансом номера мобильного телефона. С помощью карты "МТС...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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