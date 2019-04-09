Источник материала: Интерфакс

Гастрономический фестиваль "Гаспадарчы сыр" пройдет 5 мая в Славгороде, сообщили в Могилевском облисполкоме.

Главный приоритет на празднике - местный кулинарный бренд - домашний сыр. Для дегустации и продажи будет предложено множество его видов на любой вкус: твердый и мягкий, плавленый и творожный, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкий и соленый, с различными приправами и наполнителями.

Кроме традиционной выставки-продажи домашних сыров с дегустацией, мастер-классами по их приготовлению, на фестивале развернется агротуристическая площадка. Хозяева агроусадеб Славгородского района будут презентовать возможности по приему туристов, представят свои локальные турпродукты, а также угостят блюдами национальной кухни и старинными традиционными напитками.

В программе мероприятия запланирована развлекательная программа с концертами, играми, конкурсами, розыгрышам и экскурсиями. Желающие смогут отправиться и в специально подготовленный тур в деревню Лесная. Здесь гости посетят музей под открытым небом битвы при Лесной, мемориальную часовню и памятник, построенные в честь победы русских войск над шведами в 1708 году, источник "Голубая криница", сырную лавку.

Организаторами фестиваля выступают Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий "Возрождение-Агро".