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В Славгороде 5 мая пройдет "сырный" фестиваль

10.04.2019 17:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Гастрономический фестиваль "Гаспадарчы сыр" пройдет 5 мая в Славгороде, сообщили в Могилевском облисполкоме.

Главный приоритет на празднике - местный кулинарный бренд - домашний сыр. Для дегустации и продажи будет предложено множество его видов на любой вкус: твердый и мягкий, плавленый и творожный, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкий и соленый, с различными приправами и наполнителями.

Кроме традиционной выставки-продажи домашних сыров с дегустацией, мастер-классами по их приготовлению, на фестивале развернется агротуристическая площадка. Хозяева агроусадеб Славгородского района будут презентовать возможности по приему туристов, представят свои локальные турпродукты, а также угостят блюдами национальной кухни и старинными традиционными напитками.

В программе мероприятия запланирована развлекательная программа с концертами, играми, конкурсами, розыгрышам и экскурсиями. Желающие смогут отправиться и в специально подготовленный тур в деревню Лесная. Здесь гости посетят музей под открытым небом битвы при Лесной, мемориальную часовню и памятник, построенные в честь победы русских войск над шведами в 1708 году, источник "Голубая криница", сырную лавку.

Организаторами фестиваля выступают Славгородский районный исполнительный комитет и местный фонд развития сельских территорий "Возрождение-Агро".

 
 
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Гастрономический фестиваль "Гаспадарчы сыр" пройдет 5 мая в Славгороде, сообщили в Могилевском облисполкоме. Главный приоритет на празднике - местный кулинарный...
 
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Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
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