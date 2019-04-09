Сборные Беларуси и Австралии назвали составы на матч Кубка Федерации

Источник материала: Аргументы и факты

Тренеры женских сборных Беларуси и Австралии по теннису определились с составом спортсменок, которые выступят в полуфинальном матче Кубка Федерации-2019. Поединок состоится в Австралии 20 и 21 апреля.

Наша команда выступит в сильнейшем составе. В сборную вызваны Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA), Александра Саснович (35), Виктория Азаренко (60), Вера Лапко (65) и Лидия Морозова (42-е место в парном рейтинге). Капитан команды – Татьяна Пучек.

За Австралию выступят лидер сборной Эшли Барти (9), Дарья Гаврилова (58), Саманта Стосур (73) и Присцилла Хон (130). Капитан команды – Алисия Молик. Отметим, что в составе австралиек отсутствует вторая ракетка страны Айла Томлянович (39).

Белоруски и австралийки встретятся впервые в рамках матча Кубка Федерации. На данный момент сборная Беларуси занимает в рейтинге третье место, команда Австралии – девятое. Австралийки семь раз выигрывали трофей, однако в последний раз это случилось в далеком 1974 году. Лучший результат сборной Беларуси на данный момент – выход в финал турнира в 2017 году.

Напомним, в феврале в четвертьфинале Кубка Федерации-2019 белоруски нанесли поражение немкам (4:0), а австралийки были сильнее американок (3:2). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Румынии. Победители данных противостояний в ноябре разыграют между собой главный приз.