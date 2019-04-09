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В Лиде мужчина проколол 23 шины автомобилей, борясь с выхлопными газами

10.04.2019 18:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лиде мужчина проколол 23 шины автомобилей, борясь с выхлопными газами
УВД Гродненского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел 9 апреля на улицах 1-я Хасановская и Урицкого в Лиде. Владельцы 16 автомобилей обратились в милицию и сообщили, что шины в их транспортных средствах проколоты.

В Лиде мужчина проколол 23 шины автомобилей, борясь с выхлопными газами В Лиде дети заигрались и повредили прутьями восемь автомобилей

По информации УВД Гродненского облисполкома, в ходе следственных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний мужчина. Позже он признался, что именно он проколол 23 шины. Задержанный пояснил, что подобным образом пытался обратить внимание на вред выхлопных газов, которые исходят от транспортных средств.

В отношении жителя Лиды возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь («Хулиганство»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

 
 
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В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
 
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