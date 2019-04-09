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В Минске не хватает больше 16 тысяч работников. Топ самых дефицитных профессий
Источник материала: Tut.by
В Минске на начало марта не хватало 16 716 работников. При этом больше всего предложений нанимателей — 10 тысяч — для рабочих. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники в дефиците в Минске.
Из 10 тысяч вакансий для рабочих больше всего предложений было для продавцов — 576, водителей — 487, уборщиков помещений — 465, поваров — 451, контролеров-кассиров — 379, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 205, подсобных рабочих — 182, грузчиков — 165, санитарок — 163, дежурных аттракционов и игрового оборудования — 145.
Не хватает в столице также строителей. Для арматурщиков было 235 вакансий, каменщиков — 226, маляров — 256, плотников-бетонщиков — 268, штукатуров — 210.
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В Минске среди специалистов больше всего не хватает инженеров (689 вакансий), медсестер (685), врачей (536), директоров (204), фельдшеров (188), фармацевтов (144), воспитателей (125), менеджеров (121), охранников (204), провизоров (91), экономистов (81), бухгалтеров (80).
Напомним, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, власти
Средний размер пособия по безработице на на начало апреля в Минске составил 25,04 рубля (
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники в дефиците в Минске.
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