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В Минске не хватает больше 16 тысяч работников. Топ самых дефицитных профессий

10.04.2019 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на начало марта не хватало 16 716 работников. При этом больше всего предложений нанимателей — 10 тысяч — для рабочих. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники в дефиците в Минске.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из 10 тысяч вакансий для рабочих больше всего предложений было для продавцов — 576, водителей — 487, уборщиков помещений — 465, поваров — 451, контролеров-кассиров — 379, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — 205, подсобных рабочих — 182, грузчиков — 165, санитарок — 163, дежурных аттракционов и игрового оборудования — 145.

Не хватает в столице также строителей. Для арматурщиков было 235 вакансий, каменщиков — 226, маляров — 256, плотников-бетонщиков — 268, штукатуров — 210.

Ранее в Беларуси приняли решение поднять зарплаты строителям, потому что работники уезжают на заработки. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители. Работники строительной отрасли ранее рассказали FINANCE.TUT.BY, как изменились их зарплаты.

В Минске среди специалистов больше всего не хватает инженеров (689 вакансий), медсестер (685), врачей (536), директоров (204), фельдшеров (188), фармацевтов (144), воспитателей (125), менеджеров (121), охранников (204), провизоров (91), экономистов (81), бухгалтеров (80).

Напомним, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков, власти планируют подготовить постановление, по которому можно будет доплачивать отдельным специалистам, работающим в медицине, за специфику труда.

Средний размер пособия по безработице на на начало апреля в Минске составил 25,04 рубля (на начало февраля — 27,24 рубля).

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Теги: Минск
 
 
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