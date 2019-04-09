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Как в Беларуси реализуют нерестовый запрет и какое наказание за незаконную ловлю рыбы? Интервью с Александром Драгуном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы с 10 апреля начал действовать в Витебской области. Так называемый нерестовый запрет вводится в стране ежегодно – он предусмотрен законом.
При этом, в зависимости от региона, сроки ограничения ловли рыбы отличаются. Где-то он уже действует с начала марта. Исключение – лишь любительское рыболовство.
Подробнее об этом расскажет начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Александр Драгун.
Сергей Прохоров, СТВ:
Александр Драгун, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В этот период Государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. В настоящее время мы сосредоточили свои усилия не только на выявление правонарушений, но и, в первую очередь, на их профилактику.
Хотелось бы отметить, что если в прошлом году мы изъяли более 300 километров сетей, то из них почти половина изъята именно при незаконном хранении. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям, что если у кого-то есть запрещенные орудия рыболовства, сети или какие-то другие, то можете сообщить на телефон доверия Государственной инспекции. Сотрудник нашей дежурной службы объяснит, как можно добровольно сдать сети, избежав какой-либо ответственности за их незаконное хранение.
Сергей Прохоров:
Александр Драгун:
Сергей Прохоров:
Есть другой пример, когда человек сказал, что дома у него больше ничего не хранится. Наши сотрудники пришли туда с осмотром, в том числе осмотр проводит следственно-оперативная группа, когда это более серьезные нарушения с признаками причинения ущерба в крупном размере, находят эти сети, и человек, помимо ответственности за незаконную добычу рыбы, еще и несет ответственность за незаконное хранение сетей.
Сергей Прохоров:
Александр Драгун:
Чтобы не было соблазна пойти и эти сети установить в водоем, лучше сдать, забыть о них и на природу выходить только с добрыми намерениями – отдохнуть, подышать свежим воздухом, прогуляться и получить удовольствие, держа в руках удочку.
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Как в Беларуси реализуют нерестовый запрет и какое наказание за незаконную ловлю рыбы? Интервью с Александром Драгуном
Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы с 10 апреля начал действовать в Витебской области. Так называемый нерестовый запрет вводится в стране ежегодно – он...
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