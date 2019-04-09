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Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине

10.04.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перспектива развития двусторонних отношений и международная ситуация. Эти темы стали главными в разговоре Александра Лукашенко и Президента Молдовы Игоря Додона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине

Встреча во Дворце Независимости была достаточно короткой, но в диалоге президенты успели затронуть наиболее актуальные вопросы сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что проблем в отношениях между нашими странами нет, но есть темы, которые нуждаются в доработке.

Говорили лидеры и о положении дел в соседних государствах. Так, и в Беларуси, и в Молдове сейчас следят за политической кампанией в Украине.

Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши взгляды в общем-то совпадают, но, тем не менее, столько событий. Особенно у наших соседей, которые находятся между нами, – огромная, прекрасная страна Украина. Я думаю, у вас своя точка зрения по ситуации. Меня упрекают в последнее время. Наверное, заметили, что я слишком часто говорю об Украине, ну а как иначе: наша страна, близкая.

У нас складываются такие своеобразные – с точки зрения журналистов и многих других – отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством России видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям, руководителям Российской Федерации.

Очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Естественно, и наши отношения – Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча (пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились) будет дополнительным импульсом нашим отношениям. 

Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине

Игорь Додон, Президент Молдовы:
У нас сложились уже личные, хорошие, дружеские отношения с вами. Я всем говорю и еще раз повторяю, что то, что вы делаете в Беларуси во многих секторах – и в экономике, и не только в экономике, – для нас это может быть примером.

Вы знаете, что в Молдове Беларусь любят. Конечно, вопросов в наших двусторонних отношениях практически нерешенных нет. Нужно доработать всё, что касается торговли. Есть успешные предприятия совместные, которые работают в Молдове. Беларусь лидирует по некоторым товарным позициям нашего экспорта. Поэтому очень рад, что сегодня мы об этом поговорим. Конечно, интересует и международная обстановка.

Игорь Додон поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы на площадке Евразийского экономического союза. Напомним, в 2018 году страна получила статус наблюдателя при ЕАЭС.

Рынок Молдовы интересен и для отечественных компаний. В стране работают три сборочных белорусских производства, действует около 60 представительств. Но потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. В ближайшие годы партнеры намерены перешагнуть планку товарооборота в 500 миллионов долларов в год.
 
 
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Новости Беларуси. Перспектива развития двусторонних отношений и международная ситуация. Эти темы стали главными в разговоре Александра Лукашенко и Президента...
 
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