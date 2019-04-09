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Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перспектива развития двусторонних отношений и международная ситуация. Эти темы стали главными в разговоре Александра Лукашенко и Президента Молдовы Игоря Додона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча во Дворце Независимости была достаточно короткой, но в диалоге президенты успели затронуть наиболее актуальные вопросы сотрудничества. Глава государства подчеркнул, что проблем в отношениях между нашими странами нет, но есть темы, которые нуждаются в доработке.
Говорили лидеры и о положении дел в соседних государствах. Так, и в Беларуси, и в Молдове сейчас следят за политической кампанией в Украине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас складываются такие своеобразные – с точки зрения журналистов и многих других – отношения с Россией. Я хочу вас проинформировать о ситуации, да и у вас, наверное, много чего. Я так понимаю, вы завтра в России будете, с руководством России видеться. Привет, кстати, передавайте нашим добрым друзьям, руководителям Российской Федерации.
Очень много вопросов, которые мы должны обсудить, которые вокруг нас. Естественно, и наши отношения – Молдовы и Беларуси. Я очень надеюсь, что проблем в этих отношениях нет и быть не должно. Потому что мы нужны друг другу, мы об этом договорились. И сегодняшняя встреча (пусть она будет короткой, но очень важно, что мы встретились) будет дополнительным импульсом нашим отношениям.
Игорь Додон, Президент Молдовы:
Вы знаете, что в Молдове Беларусь любят. Конечно, вопросов в наших двусторонних отношениях практически нерешенных нет. Нужно доработать всё, что касается торговли. Есть успешные предприятия совместные, которые работают в Молдове. Беларусь лидирует по некоторым товарным позициям нашего экспорта. Поэтому очень рад, что сегодня мы об этом поговорим. Конечно, интересует и международная обстановка.
Игорь Додон поблагодарил белорусскую сторону за поддержку Молдовы на площадке Евразийского экономического союза. Напомним, в 2018 году страна получила статус наблюдателя при ЕАЭС.
Рынок Молдовы интересен и для отечественных компаний. В стране работают три сборочных белорусских производства, действует около 60 представительств. Но потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. В ближайшие годы партнеры намерены перешагнуть планку товарооборота в 500 миллионов долларов в год.
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Александр Лукашенко и Игорь Додон обсудили перспективы белорусско-молдавских отношений и ситуацию в Украине
Новости Беларуси. Перспектива развития двусторонних отношений и международная ситуация. Эти темы стали главными в разговоре Александра Лукашенко и Президента...
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