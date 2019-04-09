В Китае научились делать авиатопливо из сельскохозяйственных отходов

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: китайские ученые разработали метод, позволяющий преобразовать сельскохозяйственные отходы в авиационное топливо, которое сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Разработка принадлежит исследователям из Даляньского института химической физики Академии наук Китая. Им удалось произвести из целлюлозы химическое соединение полициоалкан.

Как известно, целлюлоза представляет собой основной компонент сельскохозяйственных и лесных отходов.

Полученная смесь отличается более низкой температурой замерзания и более высокой плотностью по сравнению с обычным топливом для реактивных двигателей. Произведенное из биомассы топливо позволит летательным аппаратам перемещаться дальше и перевозить больше груза, чем при использовании обычного топлива для реактивных двигателей.