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В Китае научились делать авиатопливо из сельскохозяйственных отходов

10.04.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Китае научились делать авиатопливо из сельскохозяйственных отходов
Фото из открытых источников

Комментарий «АиФ»: китайские ученые разработали метод, позволяющий преобразовать сельскохозяйственные отходы в авиационное топливо, которое сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Разработка принадлежит исследователям из Даляньского института химической физики Академии наук Китая. Им удалось произвести из целлюлозы химическое соединение полициоалкан.

Как известно, целлюлоза представляет собой основной компонент сельскохозяйственных и лесных отходов.

Полученная смесь отличается более низкой температурой замерзания и более высокой плотностью по сравнению с обычным топливом для реактивных двигателей. Произведенное из биомассы топливо позволит летательным аппаратам перемещаться дальше и перевозить больше груза, чем при использовании обычного топлива для реактивных двигателей.

 
 
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Полученная смесь отличается более низкой температурой замерзания и более высокой плотностью по сравнению с обычным топливом для реактивных двигателей.
 
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