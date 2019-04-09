Вид Потеко расстался с БГК им. Мешкова

Источник материала: Интерфакс

Словенский легионер БГК им. Мешкова Вид Потеко расстается с брестским клубом. Причиной досрочного расторжения контракта, как сообщили в пресс-службе, являются серьезные семейные обстоятельства.

Известно, что контракт будет прекращен с 30 апреля, после чего Потеко вернется в свой родной город Целе. Там он планирует выступать за одноименный гандбольный клуб.



В составе БГК Потеко выиграл чемпионат страны и Кубок Беларуси, дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов и "финал четырех" СЕХА-лиги. В форме брестской команды он провел 82 матча, забросил 102 мяча.