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Вид Потеко расстался с БГК им. Мешкова
Источник материала: Интерфакс
Словенский легионер БГК им. Мешкова Вид Потеко расстается с брестским клубом. Причиной досрочного расторжения контракта, как сообщили в пресс-службе, являются серьезные семейные обстоятельства.
Известно, что контракт будет прекращен с 30 апреля, после чего Потеко вернется в свой родной город Целе. Там он планирует выступать за одноименный гандбольный клуб.
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Словенский легионер БГК им. Мешкова Вид Потеко расстается с брестским клубом. Причиной досрочного расторжения контракта, как сообщили в пресс-службе, являются...
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