Инвалиды и многодетные семьи смогут оплачивать 50% таможенных пошлин и налогов при ввозе в Беларусь одного автомобиля в течение года - указ

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов", сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям.

Данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.