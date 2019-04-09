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Инвалиды и многодетные семьи смогут оплачивать 50% таможенных пошлин и налогов при ввозе в Беларусь одного автомобиля в течение года - указ
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов", сообщили в пресс-службе главы государства.
Документом предусматривается возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям.
Данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.
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Инвалиды и многодетные семьи смогут оплачивать 50% таможенных пошлин и налогов при ввозе в Беларусь одного автомобиля в течение года - указ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов", сообщили в пресс-службе главы государства. Документом...
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