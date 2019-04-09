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США не удалось отговорить Германию от проекта "Северный поток 2", признал Помпео

10.04.2019 18:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

США пытались отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток 2", но пока что безуспешно, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы сделали почти все возможное, чтобы убедить европейцев, и в первую очередь немцев, не строить "Северный поток 2", но на сегодняшний день - без успеха", - сказал он на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Госсекретарь отметил, что США работают с ФРГ для гарантий продолжения поставок энергоносителей через территорию Украины.

В то же время М.Помпео заявил, что большинство стран-членов НАТО видят риск в реализации "Северного потока 2" и разделяют обеспокоенность Вашингтона по поводу данного проекта.

 
 
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США пытались отговорить ФРГ и другие европейские страны отказаться от проекта "Северный поток 2", но пока что безуспешно, заявил в среду госсекретарь США Майк...
 
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