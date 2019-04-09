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Россельхознадзор может запретить ввоз клубники и шампиньонов из Беларуси
Источник материала: Партизан
Россельхознадзор не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Беларуси в Россию. Об этом
"Мы дальше рассматриваем другие виды продукции, нехарактерные для Белоруссии. Мы вынуждены такие меры предпринимать. И дальше рассматриваем клубнику, пекинскую капусту, шампиньоны", - сказал он.
Данкверт отметил, что решением Евразийской комиссии Россельхознадзору было запрещено вести реестр предприятий-производителей плодоовощной продукции с учетом произведенной ими объемов, в результате чего российское ведомство не располагает информацией о реально производимой продукции. По словам главы ведомства, в ходе проверки Россельхознадзором было установлено, что объем реально поставляемых из Белоруссии в Россию шампиньонов в два раза превышает официально зарегистрированный объем этой продукции для поставок в нашу страну.
"Мы будем дальше распространять эти ограничения, потому что это продукция неизвестного фитосанитарного статуса", - подчеркнул он.
Данкверт также сообщил о том, что на 15 апреля намечена встреча министров сельского хозяйства России и Беларуси. "Я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы этот вопрос обсудить", - заключил он.
Ранее сегодня Россельхознадзор сообщил о введении с 12 апреля ограничения на поставки в РФ яблок и груш из Беларуси.
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Россельхознадзор не исключает введения запрета на ввоз клубники, шампиньонов и пекинской капусты из Беларуси в Россию. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства...
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