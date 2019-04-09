В Беларуси многодетным семьям будут возмещать 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто

Так, документом предусматривается «возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию страны одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям».





Эта мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.