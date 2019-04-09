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В Беларуси многодетным семьям будут возмещать 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Источник материала: Партизан
Многодетным и инвалидам будут возмещать 50% таможенных пошлин, налогов при ввозе легкового автомобиля. Это предусмотрено указом №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов», который подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Так, документом предусматривается «возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию страны одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям».
Эта мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.
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Многодетным и инвалидам будут возмещать 50% таможенных пошлин, налогов при ввозе легкового автомобиля. Это предусмотрено указом №140 «О возмещении таможенных...
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