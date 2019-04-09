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Пошли в отказ: Кокорин и Мамаев не признали в суде вину в хулиганстве

10.04.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявили в суде о своей непричастности к хулиганству и отсутствии в их действиях предварительного сговора.



"Предварительный сговор не признаю, потому что он не был доказан в показаниях 61-го свидетеля. Побои, которые причинили легкий вред здоровью (потерпевшего — Прим.) Соловчука, не признаю. К (потерпевшему — прим. ) Паку отношения вообще никакого не имею (...) То, что касается (потерпевшего — прим.) Гайсина, побои не признаю с учетом очных ставок: повреждения, которые у него показала судмедэкспертиза - они совсем в другом месте, нежели, как он сказал, я ему нанес", - сказал Мамаев на заседании Пресненского суда Москвы.

В свою очередь Кокорин заявил, что не признает вину в хулиганстве. "Я также не признаю хулиганство и не признаю побои Соловчуку", - сказал футболист.

Двое других подсудимых - брат Кокорина Кирилл и приятель спортсменов Александр Протасовицкий - частично признали вину, подчеркнув, что отрицают в своих действиях состав хулиганства.

Пресненский суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении футболистов.


В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой белорус Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве.

Александру Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе, с применением предмета в качестве оружия и хулиганство, Кириллу Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Действия Протасовицкого квалифицированы так же, как и действия Мамаева.

 
 
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Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявили в суде о своей непричастности к хулиганству и отсутствии в...
 
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